Evacuadas al hospital dos personas tras un incendio de vivienda en Puente Genil (Córdoba)

Bomberos actuando en el incendio de una nave textil abandonada en Palma del Río (Córdoba). (Imagen de archivo) - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado afectadas por inhalación de humo y han precisado evacuación hospitalaria tras el incendio de una vivienda registrado en la mañana de este sábado en la localidad cordobesa de Puente Genil (Córdoba).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el siniestro se ha producido en un inmueble ubicado en la calle Cruz del Estudiante sobre las 10,40 horas, cuando el 112 ha recibido un aviso por un un piso del que salía mucho humo.

Los testigos indicaban, además, que varias personas pedían ayuda desde un balcón. La sala coordinadora ha activado entonces a los Bomberos de Puente Genil, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Fuentes sanitarias han confirmado que una mujer de 43 años y un hombre de 35 han resultado intoxicados por humo y que han sido evacuados en ambulancia al Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Puente Genil. No han trascendido datos sobre las causas que han originado el fuego ni sobre los daños materiales que ha ocasionado.