Muere una mujer en el incendio de una casa en Loja (Granada)

Archivo - Bomberos del consorcio provincial de Granada. Imagen de archivo. - 112 - Archivo

LOJA (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

Una mujer ha fallecido este viernes por la tarde en el incendio declarado en su vivienda, situada en la Cuesta Ayozares, en la pedanía de Riofrío, perteneciente al municipio granadino de Loja.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía, dependiente de la Agencia de Emergencias de Andalucía y adscrito a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el suceso ha tenido lugar a las 19,56 horas. A esa hora, un familiar de la víctima ha alertado al centro de coordinación de que había una persona atrapada en el interior de una vivienda en llamas.

Al lugar se han desplazado efectivos del Consorcio provincial de Bomberos, junto con Guardia Civil y Policía Local. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han realizado los ejercicios de reanimación cardiopulmonar a la afectada, pero finalmente ha fallecido en el lugar.