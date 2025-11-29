Evacuados al hospital dos afectados por inhalación de humo tras el incendio en una vivienda en Baena (Córdoba)

Archivo - Córdoba.-Sucesos.- Tres afectados por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en Pedro Abad - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

BAENA (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

Dos personas, de las que no han trascendido más datos, han resultado afectadas este sábado por inhalación de humo y han requerido traslado hospitalario tras el incendio de una vivienda en la localidad cordobesa de Baena, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota.

El teléfono 112 ha atendido a las 6,40 horas una llamada de socorro que alertaba de un incendio en un piso de la calle Juan Rabadán en el que había personas atrapadas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Baena, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los servicios sanitarios han evacuado al Hospital de Cabra a dos personas afectadas por inhalación de humo que han sido rescatadas por los operativos de emergencia, según han indicado los bomberos.

Por su parte, fuentes policiales han informado de que la vivienda ha quedado completamente calcinada y ha sido precintada hasta que sea evaluada por técnicos municipales. Al parecer, el foco del incendio ha estado en el comedor del inmueble.