Archivo - Puerta de la Justicia de la Alhambra. Archivo. - PATRONATO DE LA ALHAMBRA - Archivo

GRANADA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los cinco integrantes del comité de expertos encargado de evaluar la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 ya se encuentran en la ciudad y en las primeras horas de su recorrido han podido visitar lugares de gran simbología, como la Alhambra y el Centro Federico García Lorca, que acoge el legado del poeta.

La visita, que ha comenzado pasadas las diez de la mañana y sobre la que impera una gran discreción, se prolongará durante aproximadamente ocho horas en las que Granada deberá demostrar que toda la estrategia volcada en el el 'bid book' entregado a principios de noviembre es viable.

Los evaluadores han sido trasladados en primer lugar a la puerta de la Justicia, donde han podido conocer la simbología de la llave que sirve de imagen a la candidatura granadina antes de iniciar su recorrido por el Palacio de Carlos V y la Alhambra, según han precisado a Europa Press fuentes cercanas a la comitiva.

El Palacio de la Madraza, la plaza de las Pasiegas --donde ha tenido lugar un espectáculo flamenco-- y el Centro Federico García Lorca, que acoge el legado del poeta universal, han sido otra de las paradas durante estas primeras horas de esta visita. Se produce un día después de que los evaluadores hayan estado en Cáceres, otra de las aspirantes.

Esta expedición sobre el terreno se enmarca en la fase final del proceso de selección que culminará el próximo 3 de diciembre cuando se desvele la ciudad elegida como Capital Europea de la Cultura 2031. Además de con Cáceres, Granada compite con Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

Todas ellas han debido completar y revisar su expediente de candidatura sobre la base del programa cultural ya presentado hace unos meses y teniendo en cuenta las recomendaciones indicadas por el Comité de Expertos en el informe emitido el pasado abril.

La próxima fecha clave tras esta visita será el 30 de noviembre, cuando la delegación granadina defenderá la candidatura en Madrid ante un jurado internacional. Finalmente, el 3 de diciembre se desvelará qué ciudad ha sido escogida.