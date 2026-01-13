Exconsejero Paulino Plata ve "imprescindible" el manifiesto de Jordi Sevilla en un momento "muy delicado" para el PSOE

Archivo - El exconsejero socialista de la Junta de Andalucía Paulino Plata, en una foto de archivo. - AUTORIDAD PORTUARIA DE MÁLAGA - Archivo

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Paulino Plata, que fue consejero de la Junta de Andalucía en la etapa de gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ha respaldado públicamente el manifiesto que ha impulsado el exministro Jordi Sevilla para impulsar una reflexión crítica en el seno del PSOE, en un momento "muy delicado" para el partido en el que habría que preguntarse por qué dicha formación está perdiendo "votantes y simpatizantes en favor de una fuerza como Vox".

El que fuera también alcalde de Antequera (Málaga) entre los años 1987 y 1994, y parlamentario andaluz a partir de 1982, se ha pronunciado a favor de este manifiesto en declaraciones este martes en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, recogidas por Europa Press, en las que ha defendido que este documento no se haya difundido acompañado de firmas de quienes lo secundan, ya que se ha querido "buscar otras fórmulas de apoyo" a través, por ejemplo, de vídeos, que encajan más en la actual "época de las redes sociales", según ha argumentado.

Además, Paulino Plata ha señalado que con este manifiesto no se quiere "generar una gran distorsión" de cara a las próximas elecciones autonómicas que se van a celebrar en Aragón el 8 de febrero, por lo que se está siendo "prudente" con la difusión de este documento, ha abundado.

El exconsejero ha agregado que esa actitud evidencia "la intención que tiene el manifiesto de tratar de llevar a la reflexión, a la autocrítica, no solo a los militantes, sino también a los simpatizantes del partido para tratar de recuperar al Partido Socialista y enfocarlo más adecuadamente dentro de esa socialdemocracia europea que es la que ha producido los mejores cambios en la Europa en el siglo pasado", y que "tiene que seguir haciéndolo en el siglo XXI", ha continuado.

Paulino Plata ha dicho estar "preocupado, después de conocer las tendencias de las últimas encuestas", acerca de que "la dirección del partido diga que esto no es necesario", cuando, en su opinión, "es más necesario que nunca el debatir, el reflexionar acerca de qué está ocurriendo", y preguntarse por qué los socialistas "estamos perdiendo votantes y simpatizantes en favor, por ejemplo, de una fuerza como Vox".

"HAY QUE TOMAR PARTIDO"

"Esto es algo fundamental que lo estudiemos", ha sostenido el exconsejero, que ha advertido de que algo así "ha pasado ya en otros países", e incluso "en algunos de ellos ha desaparecido el Partido Socialista".

Para Paulino Plata, "estamos en un momento muy delicado" en el que "hay que tomar partido", y así deben hacerlo quienes están "en política, y mancharnos en estos debates y profundizar en lo que está ocurriendo", y este manifiesto "es imprescindible para salir también de las políticas que estamos viendo", ha abundado.

En ese punto, el que fuera consejero de materias como Cultura o Turismo, se ha referido a las discrepancias que se han evidenciado en las últimas horas entre los socios del Gobierno de coalición --PSOE y Sumar-- a propósito de la iniciativa anunciada por el presidente Pedro Sánchez de impulsar una bonificación fiscal completa en el IRPF para compensar a los caseros, de manera que con esa ayuda ganarían lo mismo que si incrementasen el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos.

Paulino Plata ha criticado que en "un Gobierno que se supone que es de coalición, donde las políticas tienen que estar coordinadas, se puede dar a la imagen que se está dando", y al hilo ha denunciado que el actual del PSOE y Sumar "no es un Gobierno de coalición", sino "de cuotas, de confrontación", y al respecto ha incidido en la idea de que hay "asuntos sobre los que reflexionar" en el seno del PSOE.