Expertas defienden en Granada la inclusión laboral como motor de "mejora de la competitividad de las empresas"

GRANADA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Expertas participantes en la jornada 'Construyendo mercados laborales inclusivos' han defendido este jueves que "una gestión de las personas centrada en la no discriminación y la diversidad, en la inclusión, no sólo hace una sociedad más justa" sino que hace a los "equipos más ricos, más innovadores y, en definitiva", contribuye a la "mejora de la competitividad de las empresas".

Así se ha expresado la presidenta de la comisión de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Cámara Granada y vocal de su pleno, Inma Martín, durante la inauguración de la jornada, organizada junto a la Fundación para la Diversidad, según han informado ambas entidades en una nota de prensa este jueves.

Martín ha señalado que es evidente que, a pesar de los pasos dados por las compañías granadinas en esta materia, "las empresas aún tienen retos que vencer", por lo que ha señalado que "para Cámara Granada se convierte a su vez en un desafío" al que se intenta "atender desde la comisión de RSC".

La jornada ha contado con la participación de la presidenta de la Fundación Biodiversidad, la periodista y escritora Teresa Viejo, quien ha incidido en la misma idea expresada por Martín. "A estas alturas de políticas de diversidad y acciones a favor de la equidad y la inclusión", ha argumentado, "ya tenemos suficiente evidencia científica con datos como para valorar que eso impacta en la cuenta de resultados. Las empresas que son diversas, que entienden la diversidad de sus clientes, tienen mejores beneficios económicos".

Viejo ha apuntado que en su opinión en España se ha interiorizado la diversidad normativa. "Conocemos cuál es el marco legal e institucional desde el cual nos movemos, lo que sucede es que eso tiene que capilarizarse en todas las organizaciones, y ahí tenemos, en realidad, todas las empresas, una gran brecha".

"Tenemos que estimular la pedagogía para que todas las personas entendamos de verdad que abrirnos a la diversidad, sin juicio, sin confrontación, sin oposición, es bueno para nosotros", ha añadido.

Finalmente, la concejala de Educación, Empleo e Igualdad de Granada, Encarnación González, se ha referido a las políticas que desarrolla este Ayuntamiento andaluz "para responder a una sociedad que es diversa". Desde ese punto de vista, ha destacado la labor que hace su concejalía para atender a colectivos vulnerables a los que se da "una segunda oportunidad para cualificarse y recualificarse". Entre esos colectivos citó a parados de larga duración, migrantes o mujeres víctimas de violencia de género, entre otros, y la oportunidad que reciben de formarse y poder incorporarse nuevamente a las empresas.

El evento, en el que ha participado medio centenar de representantes de empresas y ONG granadinas, ha servido también para que la fundación presentara el Termómetro de la Diversidad España 2025, a través del que mide diferentes parámetros relacionados con la diversidad entre las 1.600 empresas que han suscrito la Carta de la Diversidad en nuestro país.

Entre otros datos, la directora de la Fundación, Sonia Río, ha explicado que las firmantes de la carta tienen un 46 por ciento de mujeres en sus plantillas, aunque solo 30 por ciento en cargos directivos y que emplean a un 2,5 por ciento de personas con discapacidad --por encima del umbral legal del dos por ciento-- o a un diez por ciento de empleados de nacionalidad no española, inferior al promedio nacional del 14,2 por ciento.

Cámara Granada y Fundación Diversidad habían planteado la jornada con el objetivo no solo de ofrecer un marco teórico sobre la inclusión laboral, sino de mostrar también las buenas prácticas de grandes empresas, pymes e instituciones que ya están trabajando adecuadamente por la no discriminación tanto desde el punto de vista de sus plantillas como de sus clientes. De ello se han encargado en una mesa redonda, Lidl Supermercados, Cetursa Sierra Nevada, DeLuna Group, T-Systems Iberia y el propio Ayuntamiento de Granada.