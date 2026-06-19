Experto en contratación pública recuerda sobre la corrupción que los partidos tienen "responsabilidad de vigilarla"

Mario Lesma, abogado especialista en contratación pública y estratégica en Laboratorio de la Contratación, durante los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CARMONA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El abogado especialista en contratación pública Mario Ledesma ha recordado que los responsables de los partidos políticos tienen la "obligación civil in vigilando" de supervisar la corrupción que pueda surgir "dentro de sus organizaciones". Decir que "es difícil controlar lo que tenemos dentro del partido, a todas las personas" no puede ser excusa para sus dirigentes, ha añadido.

En declaraciones a Europa Press, Ledesma ha pedido más "valores y profesionalización" para los partidos políticos en materia de adjudicaciones públicas. El especialista ha intervenido en el curso 'Contratación pública, prevención de la corrupción, gestión presupuestaria estratégica y la comunicación al ciudadano' en el marco de los cursos de verano de la Universidad Pablo de Olavide en su sede de Carmona-Rosario Valpuesta.

De hecho, ha reconocido que "muchas veces se sabe perfectamente quién va a ser el adjudicatario" en una contratación pública. "Existen procedimientos orquestados y que sólo sirven para blanquear" la comisión de un delito, ha comentado. Para el abogado, es "muy importante" implementar "un canal de denuncias anónimas en la Fiscalía General del Estado" ya que "podrían poner en la picota a gente sin tener miedo a represalias".

Además, Ledesma ha admitido que la burocracia funciona como barrera para prevenir la corrupción. "Hay muchas partes que nos están salvando de que haya todavía mayor arbitrariedad", ha dicho. Asimismo, el especialista ha afirmado que "no son tantos los elementos de la burocracia que se pueden eliminar".

De esta forma, ha asegurado que los retos para tratar la corrupción pasan por una mayor normativa para profesionales y una mejor transparencia para la ciudadanía. Con respecto a los empleados públicos, Ledesma ha admitido que en ocasiones "están sometidos a presión y al dejarse llevar en el día a día; sin darle importancia a los actos jurídicos".

También ha pedido a los órganos de transparencia un papel más activo para que los ciudadanos "no tengan que dejarse media vida para conseguir alguna información". "Toman al ciudadano como si se tratara de un buscador muy específico", ha apostillado.

Mario Ledesma también se ha pronunciado acerca del 'caso Plus Ultra' en el que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra investigado. "Se está ejerciendo justicia", ha expresado. Según el abogado, no considera que la Audiencia Nacional esté ofreciendo un trato de favor al investigado por su condición de personaje público.

Por otra parte, ha reseñado el papel de los medios de comunicación: "Los periodistas no están siendo indulgentes, se está siendo coherente con el caso", ha incidido. Igualmente, ha afirmado en que muchos casos de corrupción no llegan hasta la ciudadanía: "Lo que vemos en los medios es lo tosco y nada más". Ante ello, ha animado a los abogados, asesores jurídicos y demás profesionales a "no dejar de lado los recursos ni las querellas o las denuncias". "Las agencias de transparencia pueden controlar estas situaciones", ha concluido.

El curso dirigido por Ledesma ha sido impulsado por el Laboratorio de la Contratación, una entidad dedicada a revisar estos procesos de la Administración Pública. Este viernes, los participantes de la inicativa han asistido a un taller práctico sobre pliegos e informes técnicos, así como a una conferencia sobre la contratación pública en entidades locales. Los cursos de verano de la UPO continuarán la próxima semana con una programación centrada en el flamenco, el feminismo, la historia, los servicios públicos y la inteligencia artificial.