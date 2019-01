Expertos destacan la necesidad de mejorar la relación empresa-sistema del conocimiento para adecuarse al mercado

Publicado 22/01/2019 16:29:45 CET

El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec) ha acogido un seminario de trabajo enmarcado en el proyecto europeo Stephanie en el que diferentes expertos, empresas, centros de investigación y representantes de la Administración andaluza se han reunido para presentar conclusiones acerca de la necesidad de establecer un conjunto de buenas prácticas que permitan mejorar las fórmulas de financiación de proyectos de I+D en Andalucía.

Para ello se han analizado las buenas prácticas que han sido implantadas en otros países europeos, como Alemania, Francia, Italia, República Checa, Bélgica y Reino Unido, con el fin de saber si estas medidas pueden se implementadas en la comunidad andaluza para optimizar los instrumentos financieros para la industria, las universidades y centros tecnológicos en el campo de la investigación.

Así, entre las principales conclusiones tratadas en el workshop se han destacado la necesidad de mejorar la comunicación entre universidades y centros tecnológicos con las empresas y usuarios finales, e involucrar a los stakeholders (grupos de interés) y usuarios finales en la apuesta por la innovación, no sólo a los organismos de investigación.

Asimismo, se ha puesto de manifiesto la importancia de alinear los proyectos de investigación y desarrollos liderados por los centros de investigación y empresas con las necesidades reales del mercado y los usuarios finales, y proporcionar a las pymes y emprendedores mecanismos que les facilite la participación en programas de I+D+i financiados por terceros.

Durante el seminario también se han presentado los últimos avances del proyecto Stephanie (Space TEchnology with PHotonics for market and societal challenges), una iniciativa perteneciente a la convocatoria Interreg Europe en la que está participando Catec y que pretende compartir instrumentos de política local, con el fin de difundir e impulsar el sector aeroespacial, un área industrial con fuerte impacto local y europeo.

El objetivo último de Stephanie es abordar la falta de cooperación entre organismos gubernamentales, empresas, centros de investigación y sociedad, y la falta de financiación accesible para los actores vinculados al campo de la innovación en el sector espacial.

La iniciativa reúne a ocho socios de siete países (Italia, Francia, República Checa, Alemania, Reino Unido, Bélgica y España) para compartir conocimientos con el fin de asegurar que la política aeroespacial europea potencia la innovación y el desarrollo tecnológico vinculado a áreas como la fotónica, la observación de la tierra y el espacio.

Asimismo, pretende sensibilizar acerca de las oportunidades de emprendimiento y especialización profesional que ofrece el sector espacial en el mercado laboral. Stephanie cuenta con un periodo de ejecución de cinco años, hasta el año 2021.