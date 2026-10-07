Expertos en innovación, empresa e inversión se reúnen en Sevilla para analizar el potencial de las 'deep tech'

Imagen del encuentro mantenido en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sevilla ha acogido la jornada 'Tech The Chance!', un encuentro que ha reunido a representantes del ámbito empresarial, investigador, inversor y emprendedor para reflexionar sobre el papel de las tecnologías deep tech (tecnología profunda) como palanca de competitividad y su impacto en la transformación económica y en la generación de nuevas oportunidades de negocio.

La cita, organizada por Andalucía Emprende, fundación adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, en colaboración con Barcelona Deep Tech Summit, ha arrancado con una ponencia inaugural a cargo de la manager de ESA BIC Andalucía, Gracia Catalina, centrada en el papel de las tecnologías deep tech como factor de competitividad y desarrollo territorial.

El director general de Andalucía Emprende, Javier González, ha dado la bienvenida al encuentro destacando el potencial de estas tecnologías para impulsar soluciones innovadoras que contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas y a dar respuestas a muchos de los desafíos actuales relacionados con la energía, la salud o la industria. Posteriormente, representantes de instituciones, universidades y empresas tecnológicas han participado en una mesa redonda dedicada a analizar cómo estas tecnologías pueden convertirse en motores de transformación económica y de generación de valor.

Entre los participantes han estado Juan Baselga, del Barcelona Deep Tech Summit; Ignacio Gómez Toledano, de la Agencia Espacial Española; Tom Horsey, de Eoniq y Startups Spain; Aníbal Ollero, de la Universidad de Sevilla; y José Manuel Quero, de Solar MEMS Technologies. El encuentro ha servido como espacio de análisis y conexión entre los principales agentes del ecosistema de innovación, poniendo el foco en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada, la robótica, la biotecnología, la fotónica o las tecnologías espaciales.

Además de abordar los retos asociados a la transferencia del conocimiento desde universidades y centros de investigación hacia el mercado, la jornada ha evidenciado el papel de las tecnologías deep tech como catalizador de la innovación, la competitividad y la creación de nuevas oportunidades económicas, así como la necesidad de fortalecer la colaboración entre ecosistemas para atraer, generar y retener talento y proyectos de alto impacto.

La colaboración entre Andalucía Emprende y Barcelona Deep Tech Summit busca conectar el ecosistema andaluz de innovación con otros referentes nacionales, favorecer el intercambio de conocimiento, experiencias y oportunidades de negocio en torno a las tecnologías de alto impacto y contribuir al posicionamiento de Andalucía como territorio de referencia para el talento y los proyectos tecnológicos avanzados.

En este marco, la iniciativa también ha servido para visibilizar el potencial de ámbitos como la robótica, la biotecnología, las tecnologías espaciales, la inteligencia artificial aplicada o la fotónica. Asimismo, ha puesto el foco en la transferencia del conocimiento generado en universidades y centros de I+D al tejido productivo, impulsando la creación de spin-offs y startups innovadoras, y ha facilitado la conexión entre emprendedores, empresas, inversores e instituciones para favorecer nuevas oportunidades.