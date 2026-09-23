Una exposición muestra la presencia de la Alhambra en la cartelería de la Semana Santa granadina

La muestra se puede visitar del 25 de septiembre al 5 de octubre en la Sala de Exposiciones La Cordelería, bajo el antiguo Hotel Reuma. Abrirá de lunes a viernes, de 17 a 20 horas, y los sábados, domingos y festivos, de 12 a 19 horas. - FEDERACIÓN HERMANDADES DE SEMANA SANTA DE GRANADA

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Alhambra y Generalife y la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada han organizado, con motivo del centenario de la institución cofrade, la exposición '¿Qué castillos son aquellos? La Alhambra y la Semana Santa', comisariada por José Cecilio Cabello.

La muestra, dedicada a la presencia de la Alhambra en la cartelería de la Semana Santa granadina, se puede visitarse desde este viernes, 25 de septiembre, y hasta el 5 de octubre en la Sala de Exposiciones La Cordelería, bajo el antiguo Hotel Reuma.

El programa de este muestra, de la que ha dado cuenta la Federación de Hermandades en un comunicado, incluye también un acto institucional y dos ponencias en la Sala de Conferencias del Palacio de Carlos V.

Así, el 29 de septiembre, a las 20,00 horas, el catedrático de la Universidad de Granada (UGR) expondrá bajo el título 'La visita de un monarca en la Semana Santa de Granada de 1624', precisamente en el monumental espacio que el rey Carlos V hizo erigir en la ciudad.

Y el 15 de octubre, también a las 20,00 horas, será el turno del investigador y divulgador, Antonio Padial, y catedrático de la UGR, Luis López-Guadalupe, con la charla 'La piedad popular en la Alhambra'.