Exsecretario general de Empleo Julio Coca se ausenta de comisión Faffe tras opinar que "carece de sentido" su creación

SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exsecretario general de Empleo de la Junta Julio Samuel Coca ha acudido este viernes a su citación en la comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento andaluz, donde ha hecho una breve intervención y, a continuación, ha decidido ausentarse y no responder a las preguntas de los grupos, tras opinar que "carece de sentido" la creación de esta comisión cuando los hechos objeto de la misma están bajo una investigación judicial.

Tras comunicar Coca su decisión de salir de la comisión, el presidente de la misma, el diputado de Ciudadanos (Cs) Enrique Moreno, le pidió que argumentara con base jurídica su decisión de no someterse a las preguntas de los grupos, sobre todo, porque no está inmerso en procedimiento judicial, y le advirtió de que podía incurrir en un "delito de desobediencia" tipificado en el Código Penal, sobre la no comparecencia en una comisión de investigación.

Coca le replicó que sus argumentos para no seguir presente en la comisión estaban "lo suficientemente claros" y planteó a Moreno cómo osaba hablarle "de desobediencia con el éxito que han tenido sus denuncias en los tribunales".

En cuanto a esos argumentos que esgrimió, Julio Samuel Coca ha expuesto en su breve intervención inicial que al acudir a la comisión da cumplimiento con su obligación de comparecer ante la misma y ha relatado que él fue nombrado secretario general de Empleo en julio de 2015 y hasta enero de 2018, mientras que la Faffe se creó en el año 2003 y se extinguió en el año 2011, de manera que en "ningún momento" convivió con la actividad de dicha fundación.

En su opinión, "carece de sentido realizar una comisión de investigación" en el Parlamento sobre la Faffe cuando este asunto se está investigando en los juzgados y cuando la citada fundación ya no existe.

Ha agregado que el hecho de su "no coincidencia en el tiempo" entre su cargo como secretario general de Empleo y la actividad de la Faffe y el hecho de que haya una investigación judicial le "imposibilita totalmente" para aportar cualquier consideración o análisis acerca de las presuntas irregularidades en las actuaciones realizadas por la fundación.

Asimismo, ha considerado que esta comisión de investigación no debería "interferir" en la investigación que se desarrolla en el ámbito judicial.

Tras el rifirrafe con el presidente de la comisión, Coca decidió abandonar la sala y Moreno dio paso a las intervenciones de los grupos parlamentarios.

La diputada del PSOE-A Noelia Ruiz no ha planteado ninguna consideración en su turno, de acuerdo con los pronunciamientos del TSJA sobre las comparecencias en la comisión, pidiendo a Moreno que los respetara. Éste le ha replicado que el TSJA no se ha pronunciado aún sobre la comparecencia de Coca y ha defendido que él tiene la obligación de hacer las advertencias legales que le trasladan los servicios jurídicos de la Cámara.

Por su parte, el diputado del PP-A Erik Domínguez ha lamentado que el compareciente haya salido de la comisión, sobre todo, cuando no está inmerso en procedimiento judicial y ha apuntado que aunque la extinción de la Faffe fue en el año 2011, la liquidación se produjo en 2016, cuando Coca ostentaba aún el cargo de secretario general de Empleo. Ha señalado que un tribunal puede resolver cuestiones jurídicas, pero hay separación de poderes "y aquí dirimimos responsabilidades políticas", y ha criticado "la espantada" de exaltos cargos de la Junta de la comisión.

La parlamentaria de Ciudadanos Teresa Pardo ha señalado que la marcha de Coca es una clara muestra de "desobediencia" ante la que espera que actúe el Paramento, ya que no ha puesto ninguna argumentación jurídica sobre la mesa. "No ha comparecido porque no le ha dado la gana", según ha sentenciado Pardo, quien ha considerado que lo ocurrido ha sido una "vergüenza y una tomadura de pelo" a la Cámara y a los andaluces.

La diputada de Vox Ángela Mulas ha considerado que Coca "no tenía ninguno para salir huyendo" y dar "la estampida" de la comisión, y ha apuntado que "no le ampara el derecho a no declarar". "Tenía la obligación de contestar", según Mulas, para quien la actitud del exsecretario de Empleo es a la que "nos tenía acostumbrados el PSOE durante 37 años y es su forma de actuar".

El diputado de Adelante Andalucía Ismael Sánchez ha agradecido a Coca que haya comparecido en la comisión y ha expresado que entiende "perfectamente que no quiera responder las preguntas de los grupos" porque a esta comisión se le está dando "un mal uso y se ha convertido en un show y un circo". A su juicio, ya no importa investigar lo que pasó ni plantear soluciones para que lo ocurrido en la Faffe no vuelva a suceder. No obstante, ha opinado que Coca podría haber aportado mucho a la comisión dado los cargos que tuvo en la Junta.