Extinguen el incendio junto a Juncaril y restablecen el tráfico en la GR-30 y la conexión con Albolote (Granada)

Incendio en el entorno del Polígono Juncaril. - ASVOGRA

GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la tarde de este martes 14 en una zona agrícola junto al polígono Juncaril en Granada ha quedado extinguido, por lo que la circulación en la vía GR-30 y la conexión ferroviaria entre Granada y Albolote, ambas interrumpidas por este incidente, han quedado restablecidas.

Así han informado el Servicio de Emergencias 112 y Adif en sus respectivas cuentas en redes sociales, consultadas por Europa Press, si bien la primera incidía en que la circulación en la carretera GR-30 en sentido creciente quedaba restablecida.

Por su parte, Adif ha remarcado que, una vez extinguido el incendio, que ha tenido afección en los trenes que circulan entre Granada y Moreda, la circulación con Arboleda ha sido restablecida.

Cabe mencionar que la Guardia Civil cortaba la GR-30 sentido Motril a la altura del kilómetro 6,200. No obstante, no eran necesarios desalojos de naves.

El 112 recibía la primera llamada por este incendio en torno a las 16,30 horas. Se ha declarado en una zona agrícola situada en la calle Baza de Peligros.