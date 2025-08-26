Extinguido el incendio declarado en el paraje 'Túneles del Serrallo', en Granada, el sábado

CENES DE LA VEGA (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido en la mañana de este martes el incendio forestal declarado en la noche del pasado sábado en el paraje de los 'Túneles del Serrallo', en Cenes de la Vega y cercano a Granada capital.

Según ha informado en su cuenta de X, el Infoca ha podido acabar definitivamente con este fuego a las 8,15 horas, después de días de tareas y que además provocó que el Ayuntamiento de Cenes de la Vega cancelara el domingo la celebración de los fuegos artificiales previstos para las fiestas de San Bartolomé, debido al "riesgo extremo" de incendios y tras este último caso.

Tras quedar estabilizado a las 09,00 horas de la propia mañana del domingo, el Infoca desplegó un equipo con seis grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobombas. El fuego produjo, incluso, un corte total con paso alternativo a la GR-420, desde el kilómetro 4 hasta el 7,6 de la carretera A-395, sentido Sierra Nevada.

En la provincia de Granada, el Infoca también trabaja en las últimas horas por sofocar el fuego declarado en Alhama de Granada. En este caso, el servicio de extinción del Infoca ha detallado en la mañana de este martes que se encuentra controlado y que trabajan en la zona dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y dos vehículos autobomba.

El incendio ya había quedado estabilizado a las 14,00 horas de este lunes, 25 de agosto, unas diez horas después de que se declarase, sobre las 4,35 horas de la madrugada.

El servicio andaluz de extinción de incendios llegó a movilizar a un dispositivo conformado por un helicóptero ligero, dos aviones de carga en tierra, seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente y cuatro vehículos autobombas para combatir este incendio.

Tras darlo por estabilizado, el Infoca mantuvo desplegados a tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y tres vehículos autobombas para lograr el control de este incendio, según ha informado el propio dispositivo en redes sociales.

Por su parte, el diputado provincial de Emergencias, Eduardo Martos, ha explicado en unas declaraciones a los medios que el incendio se declaró por encima del cementerio municipal, en la zona de Ventas de Zafarraya, y para su control han trabajado, además de los medios del Infoca, bomberos de la Diputación de Granada y del parque granadino de Loja.

Ha precisado que el incendio afecta sobre todo a una zona de "monte bajo, chaparro y alguna que otra zona de pinar", en una superficie aproximada de "alrededor de 25 hectáreas de terreno".

El representante de la Diputación de Granada ha confirmado que el incendio está "estabilizado", y "se están estudiando las consecuencias por las que se ha producido", al tiempo que ha explicado que, "por precaución", algunas personas han tenido que ser temporalmente desalojadas, si bien "ya están ubicadas en sus viviendas" de nuevo y se está recuperando "la normalidad", según ha aclarado Eduardo Martos.