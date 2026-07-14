Extinguido el incendio forestal declarado el sábado en Rute (Córdoba)

Imagen del incendio en Rute (Córdoba). - INFOCA

RUTE (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido sobre las 17,40 horas de este martes, día 14 de julio, el incendio forestal declarado en el municipio cordobés de Rute.

Así lo ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X', antes 'Twitter', consultada por Europa Press, donde ha señalado que el fuego que ya ha quedado extinguido se declaró el pasado sábado en una zona cercana a las viviendas de la zona.

Cabe recordar que el incendio se dio por controlado a las 7,50 horas de este pasado domingo y han llegado a trabajar en la extinción del mismo unos 70 efectivos por tierra, así como dos helicópteros semipesados y uno pesado.