Extinguido el incendio forestal en un paraje de Jun (Granada)

Ubicación del incendio forestal declarado en Jun (Granada) el lunes, 13 de julio. - PLAN INFOCA

GRANADA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por extinguido el incendio forestal declarado en un paraje de la localidad granadina de Jun (Granada) que obligó este lunes a desplegar hasta cinco medios aéreos.

Según informa el Plan Infoca en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el fuego ha quedado extinguido a las 12,00 horas de este martes, una vez que se dio por controlado poco después de la medianoche.

Durante la jornada del lunes trabajaron en la extinción del fuego 42 efectivos por tierra y tres vehículos autobomba, además del despliegue de hasta cinco medios aéreos.