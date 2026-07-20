Almeida llama a celebrar la victoria porque "merece la pena" pero "con el mismo civismo" que durante el partido

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha llamado a celebrar esta tarde la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol porque "merece la pena" pero "con el mismo civismo" que se vivió durante el partido - PP DE MADRID

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha llamado a celebrar esta tarde la victoria de la selección española en el Mundial de Fútbol porque "merece la pena" pero "con el mismo civismo" que se vivió durante el partido.

El primer edil ha recomendado encarecidamente a la ciudadanía el uso del transporte público como "la mejor forma de moverse" durante la tarde de este lunes por Madrid, especialmente de cara a aquellos madrileños que deseen acudir a las celebraciones, una ocasión que asegura que "merece la pena".

En declaraciones a los medios tras colocar la segunda estrella en uno de los autobuses de la EMT vinilados en apoyo a la selección española, Almeida ha expresado su deseo de que los festejos se produzcan "con el mismo civismo y con el mismo compromiso" que durante la retransmisión de la final y su posterior celebración, y ha invitado a los ciudadanos a sumarse a los actos de apoyo a los jugadores.

"Yo invito a todos los madrileños a que por las calles que pasen estén llenas de gente aclamando a nuestros campeones, aclamando a este equipo que ha hecho historia, y luego la celebración que será en la Plaza de Cibeles", ha concluido.

En la misma línea ha ido la vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, que ha llamado a celebrar en las calles de Madrid la victoria de la selección de fútbol en el Mundial pero "con cuidado" y "respetando el patrimonio de todos".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Sanz ha invitado a celebrar "con intensidad" pero "respetando a los demás y, sobre todo, respetando también el patrimonio de todos", en relación al mobiliario urbano.

"Sabemos que va a ser una noche muy larga, que hay muchísimas ganas de celebrar, pero que lo hagamos también con un poquito de cuidado", ha declarado.