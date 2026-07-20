¿Cuánto se lleva Hacienda en el Mundial 2026? Lamine Yamal y Ferran Torres pagarán la mitad de su prima en impuestos

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

España recibirá 50 millones de dólares (cerca de 43,6 millones de euros al tipo de cambio actual) por ganar el Mundial el domingo ante Argentina (1-0), por lo que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) destinará el 45% de ese premio a los jugadores.

La factura con Hacienda no será la misma para todos: Lamine Yamal y Ferran Torres pagarán 37.700 euros más que Marcos Llorente por tributar en Cataluña, donde el tipo máximo del IRPF es superior al de Madrid, según estimaciones realizadas por Europa Press.

Los Técnicos de Hacienda calculan que cada jugador percibirá 754.701 euros brutos, una cantidad que tributará en España o en el país de residencia fiscal de cada jugador, sin considerar una eventual tributación previa en Estados Unidos y sin deducciones específicas adaptadas a la situación personal de cada futbolista.

Los 17 jugadores de clubes españoles que juegan en la Selección Española de Fútbol tributarían cerca de 6 millones de euros.

¿CÓMO TRIBUTA EN ESPAÑA LA VICTORIA DEL MUNDIAL?

En el caso de los residentes fiscales en España, el premio deberá declararse en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El IRPF combina una tarifa estatal y otra autonómica, lo que permite a las comunidades establecer sus propios tipos máximos y mínimos. La tarifa estatal es progresiva y oscila entre el 9,50% y el 24,50% en seis tramos; el tipo máximo se alcanza a partir de los 300.000 euros en la base liquidable. Cada región fija después su propia escala, que en muchos casos no coincide ni en el número de tramos, según el Consejo General de Economistas.

Los futbolistas, al situarse en la escala salarial más elevada, tributan por los tipos marginales más altos. En España, ese tipo máximo oscila entre el 45% y el 54%, dependiendo de la comunidad autónoma de residencia.

¿CUÁNTO SE LLEVA HACIENDA EN CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA?

Los futbolistas de la selección que residen en España se reparten entre Cataluña, Madrid, País Vasco, Galicia y Navarra. Los que viven en el extranjero tributan en Reino Unido, Francia y Alemania.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda estiman que Cataluña aplicaría los tipos más altos, con una tributación del 50,14%, seguido de Galicia (47,14%), Navarra (45,94%), Comunidad de Madrid (45,14%), y País Vasco (39,53% en Gipuzkoa y 39,28% en Bizkaia).

Por tanto, Marcos Llorente, Álex Baena y Marc Pubill, que residen en Madrid, percibirían algo más de 414.000 euros netos y abonarían 340.600 euros a Hacienda, según estimaciones realizadas por a partir de los datos de los Técnicos de Hacienda.

Entre los residentes en Cataluña figuran Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Pau Cubarsí, Eric García y Joan Garcia, que se quedarían con 376.294 euros netos y pagarían otros 378.701 euros a Hacienda.

Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams tributarían al 39,28% por residir en Bizkaia, mientras que Mikel Oyarzabal lo haría al 39,53 correspondiente a Gipuzkoa; Borja Iglesias asumiría el 47,14% por estar radicado en Galicia; y el reciente fichaje del Liverpool, Víctor Muñoz, asumiría el 45,94%, correspondiente al tipo medio de Navarra según los tipos medios estimados por los Técnicos de Hacienda.

Por su parte, Rodri Hernández, David Raya, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Pedro Porro, Yéremy Pino y Marc Cucurella tributarían al 45% por vivir en Reino Unido; Fabián Ruiz puede asumir el 55,4% en Francia, y Álex Grimaldo tributaría un 47,5% en Alemania, según la tasa máxima del IRPF en Europa recopilada por Tax Foundation en 2024.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, subraya que la tributación española de estas primas está alineada con la de países como Reino Unido, Francia y Alemania.

RÉGIMEN DE LAS HACIENDAS FORALES

Gestha recuerda que la doctrina administrativa española califica estas primas abonadas por la RFEF como rendimientos del trabajo en el IRPF, incluso en ausencia de relación laboral.

Este criterio impide aplicar la reducción del 30% por rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular cuando en los cinco años anteriores ya se han cobrado otros ingresos de similar naturaleza que se beneficiaron de esa rebaja, situación en la que se encontrarían jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal o Ferran Torres, entre otros.

En las Haciendas forales, en cambio, la única limitación es un máximo de 300.000 euros sobre los que aplicar los porcentajes de reducción o de integración aprobados por cada administración. Este marco podría aprovecharse por jugadores como Mikel Oyarzabal, Víctor Muñoz, Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, que tributan en territorio foral.

De este modo, los internacionales que juegan en ligas extranjeras, como Rodri, David Raya, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Marc Cucurella, Pedro Porro, Yeremy Pino, Alejandro Grimaldo o Fabián Ruiz, soportarán una carga fiscal similar en sus respectivos países.