Jucil pide la dimisión del DAO y recuerda que 64 agentes fueron suspendidos de empleo en 2025

El Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Manuel Llamas, durante su comparecencia en el Senado - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha reclamado este lunes la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, debido a que es "incompatible" que continúe en el cargo tras su imputación en el 'caso Leire Díez' por delitos de obstrucción a la justicia y prevaricación.

Según Jucil, solo durante 2025 un total de 1.014 guardias civiles fueron objeto de expedientes disciplinarios, de los cuales 185 fueron calificados como muy graves. Como consecuencia de estos procedimientos, 64 agentes fueron suspendidos de empleo y seis fueron separados del servicio.

Estos datos reflejan, según la asociación, "el elevado nivel de exigencia disciplinaria al que están sometidos los guardias civiles durante el ejercicio de sus funciones". En este sentido, ha reclamado tanto la dimisión del DAO como de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Jucil ha recordado que el artículo 92 de la Ley de Personal de la Guardia Civil prevé la suspensión de funciones como medida cautelar cuando un guardia civil es sometido a un procedimiento penal o disciplinario por hechos de especial gravedad, siempre que ello resulte necesario para garantizar el servicio, proteger la imagen de la institución o evitar perjuicios para el interés público.

"Los hechos que se investigan revisten una extraordinaria gravedad porque afectan, presuntamente, a la utilización de la estructura jerárquica y disciplinaria de la Guardia Civil para condicionar la actuación de unidades de Policía Judicial que desarrollaban investigaciones de especial relevancia", ha continuado.

La asociación ha vuelto a pedir la dimisión de la directora y el DAO, a quien ha afeado que dijera que "se debe a quien le designa". "La lealtad de los mandos de la Guardia Civil debe estar siempre al servicio de la institución y del interés general, y no de las personas que ocupan temporalmente cargos de responsabilidad", ha terciado.