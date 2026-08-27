Extinguido el incendio en La Tahá (Granada) que afectaba a una hectárea de matorral y otra de arbolado

Incendio en el municipio alpujarreño de La Tahá a 27 de agosto de 2026 - PLAN INFOCA

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, de la Agencia Andaluza de Emergencias (EMA), ha dado por extinguido a las 21,00 horas de este jueves, 27 de agosto, el incendio en el paraje de Cortijo Campuzano en el municipio granadino de La Tahá.

Cabe mencionar que se da por extinguido un incendio cuando los técnicos de extinción comprueban que no hay posibilidades de que se reavive.

En contexto, el mismo se encontraba activo desde la mediodía de este jueves. Tras declararse el incendio, el dispositivo inicial fue muy amplio con un helicóptero ligero, tres semipesados, dos aviones de carga en tierra, 39 bomberos forestales con dos autobombas, dos técnicos de operaciones y dos agentes medioambientales en la zona.