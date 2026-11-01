La FAC invita desde Córdoba a "repensar nuestro entorno" con la décima edición del certamen de cortos 'Entreplanos'

Cartel de la décima edición del certamen de cortos 'Entreplanos'. - FAC

CÓRDOBA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Arquitectura Contemporánea (FAC), con sede en Córdoba, ha convocado la décima edición de 'Entreplanos', el certamen de vídeos grabados con el móvil que invita a "mirar, interpretar y repensar nuestro entorno", de forma que "una calle, una vivienda, un espacio de encuentro o una transformación del barrio" pueden ser realidades a compartir o la base que dé lugar a "una propuesta para mejorar la vida en nuestras ciudades", siendo "lo más importante" la idea que se quiere transmitir.

En consecuencia y según recoge la FAC en su web, consultada por Europa Press, para participar solo se precisa "un móvil, una idea y hasta dos minutos" de vídeo, pudiendo tomar parte "cualquier persona, grupo, entidad o colectivo, con independencia de su edad, formación o lugar de residencia".

Desde la FAC han aclarado que no se precisan "conocimientos previos de arquitectura, ni de creación audiovisual", siendo el único requisito el grabar un vídeo, de hasta dos minutos de duración, que puede ser editado y, además, se puede presentar más de una propuesta al concurso.

Como novedad, para esta edición el certamen incorpora "la Mención Especial sobre Vivienda y Hábitat Urbano, dotada con 500 euros gracias al apoyo de Flatgest. Las propuestas relacionadas con esta temática podrán optar, además, a este reconocimiento", de forma que una sola propuesta "puede conseguir hasta 1.100 euros en premios"

De este modo, está previsto un Primer Premio del Jurado, dotado con 500 euros, un Segundo Premio del Jurado (400 euros) y un Tercer Premio del Jurado (300 euros), además de la citada Mención Especial sobre Vivienda y Hábitat Urbano (500 euros), y cinco Premios del Público, dotados con 100 euros cada uno. El jurado podrá conceder también accésits.

El plazo para enviar las propuestas está abierto el próximo 30 de noviembre. Las bases del certamen se pueden consultar en la web: 'https://www.arquitecturacontemporanea.org/entreplanos10?utm_...'

'Entreplanos 10' constituye la décima edición de este certamen de cortos que, promovido por la Fundación Arquitectura Contemporánea y enmarcado en el programa de eventos del 'Octubre Urbano' (ONU-Hábitat), "pretende fomentar la reflexión y el debate sobre la realidad urbana y el entorno construido, incentivando la participación ciudadana en la creación artística y el uso cotidiano de las nuevas tecnologías como herramientas de creación, investigación y difusión contemporáneas".

Forma parte, por tanto, de "una estrategia de participación ciudadana, en la que se prima la capacidad de transmitir una idea por encima del resultado artístico, y para la que no se requiere ningún tipo de formación o experiencia previa". Es una actividad subvencionada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba, y cuenta con la colaboración de la empresa pública Viviendas Municipales de Córdoba (Vimcorsa).