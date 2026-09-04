Facua insta a la Junta a incorporar sus redes de transporte al Abono Único del Gobierno central

Archivo - Imagen de archivo de un autobús del Consorcio de Transportes de Málaga. - JUNTA ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Facua Andalucía ha instado a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta la puesta en marcha de la incorporación de los servicios de transporte público de competencia autonómica al Programa de Abono Único diseñado por el Gobierno central.

Según ha informado Facua en una nota, la federación ha considerado necesario que la Junta inicie de forma "inmediata" las negociaciones con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para determinar las condiciones técnicas, económicas y jurídicas de la adhesión, incluido el correspondiente sistema de compensación financiera.

Facua Andalucía ha señalado que su propuesta de incorporación debería incluir todos los servicios de transporte interurbano regular por carretera de titularidad autonómica y los gestionados o coordinados por los consorcios de transporte metropolitano de Andalucía, además de servicios de metro, tranvía y ferrocarril de competencia autonómica o que lleven entidades adscritas a la Junta.

Para ello, Facua ha considerado que la Consejería debería convocar el Consejo de Dirección de la Red de Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía y coordinar sus actuaciones con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y con los ayuntamientos titulares de redes urbanas.

En este sentido, el programa de Abono Único establece, con carácter general, un abono nominativo de tarifa única con una validez de 30 días, así como un abono específico para niños y jóvenes hasta el año en que cumplan 26 años, sin perjuicio de que puedan establecerse otros títulos para colectivos determinados. "Esto permitiría utilizar un mismo título en las redes estatales, autonómicas, metropolitanas y locales que se incorporen".

No obstante, la adhesión por parte de las comunidades autónomas, entidades locales y consorcios de transporte es "voluntaria", por lo que Facua Andalucía ha entendido que la Junta debe dar un paso adelante y solicitar la inclusión de las redes de transporte de su competencia para "evitar que los servicios públicos andaluces queden fuera del sistema, perjudicando a sus usuarios".

En este sentido, las organizaciones provinciales integradas en la federación tienen previsto instar también a adherirse a aquellos ayuntamientos de su ámbito territorial que dispongan de servicios municipales de transporte público colectivo.

Por tanto, el objetivo debe ser favorecer una incorporación "progresiva" y "homogénea" de los servicios autonómicos, metropolitanos y municipales, "evitando que el carácter voluntario del sistema genere diferencias injustificadas entre los usuarios en función de su municipio o provincia de residencia".

Sin embargo, Facua ha advertido de que la incorporación al programa de Abono Único no puede comportar la supresión, reducción o empeoramiento de los títulos de transporte, bonos, tarifas sociales y resto de bonificaciones que actualmente resulten más favorables para los usuarios. "La adhesión debe procurar la coexistencia del nuevo título con los bonos comercializados por la Junta, los ayuntamientos, sus operadores o los consorcios de transporte, respetando las competencias de cada entidad y las condiciones técnicas que se establezcan en los instrumentos de adhesión".

Así, los usuarios deben conservar la posibilidad de optar por el título o modalidad tarifaria que les resulte más favorable, especialmente menores, jóvenes, familias numerosas, personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad económica.