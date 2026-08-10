Facua lamenta que el Ayuntamiento de Córdoba no intervenga ante su denuncia por la limpieza del Estadio Nuevo Arcángel

El Estadio Nuevo Arcángel durante un partido. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización de consumidores Facua Córdoba ha cuestionado este lunes la decisión de la Unidad de Salud Pública de la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Córdoba de "declinar su intervención" ante la denuncia presentada por la asociación "sobre las condiciones de limpieza e higiene del Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel".

Según ha recordado Facua en una nota, en su denuncia, presentada el pasado 24 de julio, solicitó al Ayuntamiento "que comprobara las condiciones de limpieza e higiene de los asientos y aseos del estadio". Sin embargo, Salud Pública ha comunicado a Facua Córdoba "que carece de competencias en materia de usos deportivos concesionados, y ha trasladado el expediente a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), al ser responsable del contrato de concesión demanial del estadio".

Para la organización de consumidores, "esta respuesta no está suficientemente motivada, ya que no identifica la norma concreta que justificaría que Salud Pública carezca de competencias para intervenir ante una denuncia referida a las condiciones higiénico-sanitarias de una instalación deportiva de uso colectivo".

A este respecto, Facua Córdoba ha señalado que "el artículo 11.3 de la Ordenanza Municipal de Protección de la Salud Pública y Defensa de los Consumidores y Usuarios de Córdoba incluye expresamente dentro de las competencias municipales de control sanitario de los edificios y lugares de convivencia humana, incluyendo las áreas de actividad físico-deportiva y de recreo".

Además, "el artículo 9.13 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, atribuye a los municipios competencias propias en materia de promoción, defensa y protección de la salud pública, incluyendo el control sanitario de edificios, lugares de convivencia humana y centros de ocio y deporte" e, igualmente, "la Ley 16/2011, de Salud Pública de Andalucía, contempla el control de las condiciones higiénico-sanitarias de locales, instalaciones y lugares públicos de uso colectivo".

A juicio de Facua Córdoba, "no puede confundirse la responsabilidad de Urbanismo sobre el contrato de concesión con las competencias municipales en materia de protección de la salud pública", pues, "que Urbanismo sea responsable de la concesión no significa que una denuncia sobre condiciones de limpieza e higiene quede automáticamente fuera del ámbito de la salud pública".

Por ello, la asociación ha reclamado al Ayuntamiento "que informe de qué norma concreta fundamenta la decisión de Salud Pública, qué órgano será finalmente responsable de comprobar las condiciones denunciadas y qué actuaciones se han realizado o se van a realizar para verificar el estado higiénico-sanitario del estadio".

La asociación considera que la Administración municipal "no puede limitarse a trasladar el expediente de un órgano a otro sin garantizar que los hechos denunciados sean efectivamente comprobados y, en su caso, que se adopten las medidas correctoras necesarias".

Por todo ello, Córdoba continuará realizando el seguimiento del expediente y exigirá "una respuesta clara sobre las actuaciones municipales destinadas a garantizar unas adecuadas condiciones de limpieza, higiene y salubridad en una instalación pública de uso colectivo".