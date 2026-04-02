Fallece la exdiputada autonómica y exsenadora socialista Maribel Flores

Archivo - Imagen de archivo de la exdiputada autonómica y exsenadora socialistas Maribel Flores, fallecida este jueves. - EUROPA PRESS/PSOE - Archivo

CÓRDOBA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exdiputada autonómica y exsenadora socialista Maribel Flores ha fallecido este jueves, según ha confirmado el PSOE de Córdoba a través de sus redes sociales, de quien ha recordado su protagonismo en la organización local y provincial como presidenta que fue de la Comisión Ejecutiva Provincial, aunque también ostentó cargos en la Ejecutiva Regional.

Flores nació en Tudela (Navarra) en 1950, pero era cordobesa de adopción. Su trayectoria política se proyecta en la política autonómica y nacional a partir de un recorrido institucional que le llevó a ser integrante tanto del Parlamento de Andalucía como del Senado.

En la Cámara autonómica fue parlamentaria por la circunscripción de Córdoba entre las legislaturas III y VI, lo que supone que tuvo acta de diputada entre los años 1990 y 2004.

Su llegada a la Cámara Alta se produjo tras su designación como senadora en representación de la Comunidad de Autónoma, tarea que empezó a ejercer en 1996 en el inicio de la V Legislatura (1996-2000). Aquí permaneció, a partir de 2004 por elección directa, hasta la conclusión de la X Legislatura, por lo que en 2015 expiró esta representación institucional. En ese año anunció su abandono de la política activa.

Los socialistas cordobeses se han despedido de Flores con un "que la tierra te sea leve", además de expresar su pésame a familiares y amigos.