Ángel Simón es nombrado nuevo presidente no ejecutivo de Indra en sustitución de Ángel Escribano

1074821.1.260.149.20260402041255 Archivo - Ángel Simón. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Indra ha nombrado presidente no ejecutivo al ex consejero delegado de CriteriaCaixa Ángel Simón en sustitución de Ángel Escribano, tal y como ha informado la compañía este jueves en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Así, previo informe favorable de la comisión de nombramientos, retribuciones y gobierno corporativo, el consejo ha tomado esta decisión, en línea con lo que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en calidad de primer accionista de la compañía, con un 28% del capital, le había propuesto en la tarde de este miércoles.

De esta manera, y tal y como indica el mencionado comunicado, el actual consejero delegado, José Vicente de los Mozos, continúa con ese cargo y como primer ejecutivo de la compañía, con lo que asume todos los poderes ejecutivos en Indra.

DIRECTIVO CON UNA REPUTADA TRAYECTORIA EMPRESARIAL

Ángel Simón, nacido en Manresa en 1957, es un directivo con una reputada trayectoria empresarial. Fue consejero delegado de Criteria Caixa durante enero de 2024 y abril de 2025. Licenciado en ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Barcelona, Simón fue previamente presidente del grupo Aguas de Barcelona (Agbar) y vicepresidente de Veolia, además de haber ocupado el puesto de director general adjunto y vicepresidente ejecutivo del grupo Suez, entre otros cargos.

De su lado, Ángel Escribano ha presentado este pasado miércoles su dimisión como presidente ejecutivo de la empresa en el consejo de administración extraordinario de la multinacional.

El ya ex presidente de Indra ha remitido una carta al consejo en la que reconoce que los acontecimientos de las últimas semanas han generado una situación que, "además del desgaste personal, amenaza con comprometer los objetivos que le impulsaron desde el primer día y que considera esenciales para el futuro de Indra y del sector".

"Fiel a los valores de responsabilidad y lealtad que siempre he defendido, no puedo permitir que mi continuidad pueda interferir en la estabilidad de la compañía, en sus profesionales y en la confianza de sus inversores", ha señalado, para luego añadir que por ese motivo, "y anteponiendo el interés de Indra por encima de cualquier consideración personal", ha decidido presentar su dimisión como consejero y presidente ejecutivo de Indra.