IU y Podemos sellan su acuerdo para confluir en la candidatura 'Por Andalucía' para las elecciones del 17 de mayo

Archivo - El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA, 3 (EUROPA PRESS)

Los partidos que integran la candidatura 'Por Andalucía' para las elecciones autonómicas del 17 de mayo --Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana y Partido Verde Andaluz-- han llegado a un acuerdo este viernes, 3 de abril, con Podemos y Alianza Verde para confluir de cara a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, como ya ocurrió en los comicios autonómicos del 19 de junio de 2022.

Según un mensaje difundido por parte de Izquierda Unida, tras la mesa de partidos de Por Andalucía celebrada el pasado jueves, 2 de abril, se ha procedido al registro formal de esta coalición este viernes y queda integrada por Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde, Podemos y Alianza Verde.

En contexto, el plazo para registrar coaliciones electorales ante la Junta Electoral de Andalucía de cara a dichos comicios finalizaba a las 23,59 horas de este viernes, por lo que el acuerdo se ha alcanzado a algo más de diez horas de antelación.

En este sentido, Izquierda Unida ha valorado que esta confluencia consolida un "espacio amplio de confluencia de las izquierdas andaluzas de cara a las próximas elecciones". Asimismo, han asegurado que 'Por Andalucía' han actuado "en todo momento" con "responsabilidad" al poner "en el centro los intereses de la mayoría social y trabajando con transparencia, reglas claras y voluntad real de integración".

De este modo, el resultado es una coalición que, según IU, es una coalición "más amplia, más fuerte y mejor preparada para propiciar un cambio de gobierno en Andalucía y centrarse en los problemas reales de la gente". Así, han agregado que han trabajado "con transparencia, reglas claras y voluntad real de integración".

Al hilo, la confluencia 'Por Andalucía' ha emitido un mensaje a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), en el que anuncian la "peor noticia" para el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. "Hay acuerdo, hay unidad y hay alternativa para acabar con sus políticas y poner instituciones al servicio de la mayoría social", han apostillado, al tiempo que han afirmado que se presentan de forma conjunta a las elecciones del 17 de mayor "por lo público" y "por nuestra gente". De esta forma, 'Por Andalucía' se postula con el "mensaje claro" de "hacer todo lo posible" para "echar a Moreno" de la Administración autonómica.

INCORPORACIÓN DE PODEMOS

En relación, Izquierda Unida ha insistido en que la incorporación de Podemos a 'Por Andalucía' de cara a las próximas elecciones autonómicas demuestra el "espacio para el entendimiento" en esta confluencia de izquierdas, que "garantiza la participación de todas las fuerzas políticas en igualdad, fortaleciendo así una alternativa sólida y reconocible".

Bajo este contexto, han asegurado que este espacio "lleva más de un año trabajando en la construcción de la candidatura, en la elección del candidato a la Presidencia de la Junta y en la elaboración participada del programa electoral".

En suma, IU ha apuntado que este espacio político de cara al 17 de mayo "intensifica su trabajo sobre el terreno, llevando propuestas y soluciones a los problemas de los andaluces", abriéndose así "una nueva etapa centrada en la campaña y en la construcción de una alternativa útil para la mayoría social" destinada a "movilizar hasta el último voto por el cambio en Andalucía".

Finalmente, han precisado que cuentan "con el mejor candidato de la izquierda, Antonio Maíllo", mientras que han concretado que trabajan para fortalecer que la ciudadanía identifique "con claridad su proyecto, su liderazgo y su utilidad".