Concentración tras la muerte de un trabajador en Caniles (Granada). - CCOO/UGT

GRANADA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El trabajador de 28 años fallecido este pasado miércoles en una nave de Caniles (Granada) era extranjero y no contaba con permiso de trabajo. Perdió la vida al alcanzarle la tapa de una caldera de destilación de aceites aromáticas, según han desvelado este jueves los sindicatos.

Delegadas de UGT y CCOO se han concentrado ante la sede sindical para condenar la muerte en el tajo de este operario, cuyo fallecimiento no fue fruto de una una caída como se pensó en un primer momento. Con él son siete los trabajadores que han perdido la vida en accidente laboral en la provincia de Granada en lo que va de 2026, elevando la cifra a 115 víctimas mortales en el conjunto de Andalucía.

Tras trasladar el pésame a los familiares y allegados del trabajador, el secretario general de FICA-UGT Granada, Francisco Ruiz-Ruano, ha subrayado que este siniestro "no es fruto de la fatalidad", sino "consecuencia directa del incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", de la falta de seguridad en equipos a presión y de la "extrema vulnerabilidad y explotación que sufren quienes trabajan en la economía sumergida y sin contrato".

Ruiz- Ruano, que ve "inadmisible que en pleno siglo XXI se siga perdiendo la vida en los tajos en estas condiciones", ha anunciado que el sindicato presentará la correspondiente denuncia y ha exigido a la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía una investigación "inmediata" para esclarecer las causas de la explosión, perseguir la contratación irregular y depurar todas las responsabilidades empresariales y penales.

Asimismo, ha reclamado "tolerancia cero a la patronal", recordando que la vida y los derechos laborales deben primar sobre el beneficio económico y ha urgido a las administraciones públicas a reforzar las plantillas de inspección y técnicos habilitados para vigilar de forma efectiva los centros de trabajo y erradicar la precariedad extrema.

Por su parte, Daniel Bazoco, delegado de CCOO Industria Granada, ha confirmado que se trata de un trabajador inmigrante que ha perdido la vida como consecuencia de la explosión de una caldera de destilación de aceites aromáticas en su centro de trabajo.

Bazoco ha querido denunciar, a su vez, la desprotección que sufren ciertos trabajadores que se encuentran en situación de vulnerabilidad en nuestro país y asegura que, precisamente, "el proceso de regularización extraordinario de personas migrantes permitirá evitar casos como este".

"Nos encontramos con determinados sectores (Campo, Hostelería, Construcción) que se sostienen en buena parte gracias al trabajo de población migrante sometida a condiciones abusivas y sin derechos laborales", ha explicado el representante sindical que ha denunciado la impunidad del empresario en estos casos.

"Tiene que caer todo el peso de la ley las estas personas que realizan estas prácticas ilegales sobre trabajadores vulnerables. Desde CCOO llamamos a la responsabilidad empresarial y pedimos a las instituciones más medios para controlar este tipo de ilegalidades. Debemos entre todos poder avanzar hacia un modelo laboral más justo y acabar así con el empleo sumergido", ha concluido.