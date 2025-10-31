Un fallecido, un herido grave y otro leve en un choque entre dos coches en Espiel (Córdoba)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Tráfico junto a una carretera en la provincia de Córdoba. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ESPIEL (CÓRDOBA), 31 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido, otra ha resultado herida grave y otra leve en una colisión entre dos turismos este viernes en la carretera N-432, a la altura del término municipal cordobés de Espiel.

Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía y la Guardia Civil de Tráfico, el suceso ha tenido lugar sobre las 10,45 horas, cuando dos vehículos han colisionado frontalmente, por causas que ahora se investigan.

Al respecto, se han desplazado a la zona efectivos de los bomberos para excarcelar a las personas atrapadas en los vehículos; los agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que instruyen las diligencias; los facultativos sanitarios, que han atendido y trasladado a un centro hospitalario a los heridos, y el personal de Mantenimiento de Carreteras.