La familia de acogida de Gójar pide a la Audiencia de Granada el regreso de la menor que les fue retirada

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GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La familia de acogida de Gójar (Granada) ha solicitado a la Audiencia de Granada que revoque la sentencia por la que se les retiró a la niña de siete años que convivió con ellos durante 17 meses y reclaman el regreso a su hogar de la menor, para la que se está tramitando la adopción con otra familia.

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, los padres de acogida señalan que durante los 17 meses de convivencia, la niña desarrolló "una integración consolidada" con "desarrollo de vínculos afectivos significativos".

Recalcan que durante este tiempo dirigieron "diversas solicitudes de acogimiento permanente o adopción" de la pequeña que sin embargo "no fueron tramitadas ni resueltas conforme a los trámites exigibles" por la Administración pública.

Lamentan así que las resoluciones por las que se les cesaba en la acogida de la menor y se proponía que fuera adoptada por una familia distinta les fueron comunicadas "de forma verbal, sin entrega de resolución escrita, realizada en tiempo y forma, y motivada", lo que les impidió interponer alegaciones y recursos con carácter previo a la ejecución de este acto administrativo.

Junto a ello, reprochan a la Administración que la retirada de la niña se produjera, el 23 de abril de 2026, directamente en su colegio sin que se le ofreciera la oportunidad de despedirse de su familia de acogida ni de su entorno social.

El juicio por este asunto se celebró el pasado 5 de octubre en la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Granada, plaza número 2. La Fiscalía se mostró contraria a las pretensiones de los padres de acogida y sostuvo que lo más favorable para la menor era que continuara en la situación actual, "en guarda con fines de adopción".

En esta misma línea, el juzgado desestimó la demanda de esta familia, que ahora recurre a la Audiencia Provincial para que revoque la resolución, deje sin efecto la propuesta de adopción con una familia distinta y acuerde el retorno inmediato de la menor con ellos.

En su escrito de apelación, la defensa de los acogedores rebate además las conclusiones de los informes de seguimiento del equipo psicosocial que interpretaban la ausencia aparente de manifestaciones de duelo en la niña por ser retirada de los padres de acogida como una supuesta señal de adaptación a su nuevo entorno.

A juicio de la familia esto constituye en realidad un mecanismo de "bloqueo emocional o disociación" ante el trauma derivado de la ruptura del vínculo afectivo. Por ello piden que se restituya a la menor o, de manera subsidiaria, se ordene la práctica de una nueva prueba pericial psicológica independiente para evaluar con rigor el impacto emocional y el interés superior de la pequeña.