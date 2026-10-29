La familia de David Martínez Méndez, víctima del accidente de Urda, pide colaboración: "Cualquier dato es de ayuda"

David Martínez Méndez, víctima del accidente de Urda (Toledo) que está desaparecida. - CEDIDA POR LA FAMILIA

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La familia de David Martínez Méndez, madrileño de 25 años con vínculos familiares en Sevilla, han hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para poder localizar a este joven que viajaba en el asunto 16A del coche 7 del AVE siniestrado este pasado miércoles en Udra (Toledo) al chocar con un tren Iryo. Ya son 69 los fallecidos. "Cualquier dato por pequeño que parezca puede ser de gran ayuda".

En el comunicado remitido, la familia relata que "durante las últimas horas" han recorrido "diferentes centros hospitalarios en busca de información". Entre ellos, el Hospital Universitario de Toledo y el Hospital 12 de octubre de Madrid aunque "hasta ahora no hemos podido confirmar su paradero".

"Mantenemos la esperanza de localizarlo entre los pacientes que todavía permanecen sin identificar". "Necesitamos --han remarcado-- que cualquier persona que pueda haber coincidido con David o que tenga alguna información sobre su situación, se ponga en contacto con nosotros. Sólo queremos saber dónde está y cómo se encuentra".

Los familiares han agradecido el "apoyo" recibido en estos momentos de "enorme incertidumbre y angustia" y han recordado que a través de las redes sociales han compartido fotografías y datos de David con el objetivo de que "cualquier persona que pueda haberlo visto aporte información que ayude a esclarecer qué ocurrió con él tras el accidente".