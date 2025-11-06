La familia del menor apuñalado en Albuñol (Granada) niega que haya un caso de acoso tras la agresión

ALBUÑOL (GRANADA), 6 (EUROPA PRESS)

La familia del menor de 12 años que se recupera de las tres heridas punzantes que recibió a manos de un compañero de 13 que lo apuñaló en el hombro el pasado martes por la mañana, a la entrada del instituto La Contraviesa de Albuñol, en la comarca de la costa de Granada, ha negado que tras el ataque pueda haber un caso de acoso escolar.

En un comunicado a los medios emitido por la representación legal designada por la familia del menor agredido, y en relación en concreto con "afirmaciones expresadas en televisión", que habrían relacionado los hechos "con alguna situación de bullying y acoso escolar", señalan que, "en modo alguno, tales aseveraciones se comparecen con la realidad".

Expone "categóricamente que el agredido en modo alguno ha ejercido bullying nunca sobre el menor implicado en los hechos" sino "todo lo contrario". El primero "llevaba dos meses en el instituto" en "su primer año cursando estudios" de Secundaria mientras que el segundo "llevaba hasta dos años en el precitado" centro "por haber repetido" curso.

"Desde el inicio del curso la relación entre ambos era muy buena, pues el menor agredido es un alumno estudioso, con buenas calificaciones y buen corazón que se habría acercado voluntariosamente a su compañero, a fin de desarrollar inclusive tareas propias del instituto en conjunto", añade el comunicado, incidiendo en que, "por tanto, en modo alguno la víctima ha llevado actuación alguna que esté relacionado con el bullying".

En cualquier caso, la familia del menor agredido desea mantenerse en un plano "del todo discreto", y pide que, "en todo caso, se pueda desarrollar la investigación de modo adecuado", en un comunicado que indica será el último que emitirá al respecto.

El niño de 13 años ha sido expulsado por "comportamiento muy grave" 29 días de este centro educativo, según la información que facilitó el pasado martes la Junta, que defendió la rapidez con la que actuó la dirección del centro, y la actuación de la Inspección Educativa, que abría la pertinente investigación y el protocolo de acoso, como está estipulado en estos casos. Los menores de 14 años en cualquier caso son inimputables.

La Guardia Civil, encargada de la investigación policial de los hechos, en un atestado del que se da traslado a la Fiscalía de Menores, no ha trabajado tampoco con la hipótesis del acoso escolar, en tanto la agresión se habría producido en el marco de un desencuentro entre dos niños que habían venido siendo amigos, apuntaron este pasado miércoles fuentes cercanas al caso a Europa Press.