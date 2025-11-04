Apuñalado en el hombro un niño de 12 años por otro menor en el instituto de Albuñol (Granada)

ALBUÑOL (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

Un niño de 12 años ha resultado herido sin riesgo para su vida tras ser apuñalado en el hombro por otro menor en el instituto de Albuñol, en la comarca de la costa de Granada, en la mañana de este martes, unos hechos por los que la Guardia Civil ha abierto una investigación.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha indicado a Europa Press que recibía llamada sobre las 8,20 horas del 061 dando cuenta de que un chico había sido herido con un cuchillo en el hombro, tras lo que el centro coordinador daba parte también a la Guardia Civil y a la Policía Local de Albuñol, que más tarde confirmaba que el niño había sido trasladado consciente por los servicios sanitarios desde el lugar de los hechos.

Los primeros indicios han apuntado a una agresión de un menor a otro menor por causas que desde la Guardia Civil se ha apuntado a Europa Press se están investigando.