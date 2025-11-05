Reanuda con normalidad este miércoles su actividad el centro de Granada donde fue apuñalado un alumno fuera de peligro

ALBUÑOL (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

El instituto La Contraviesa de Albuñol, en la comarca de la costa de Granada, ha reanudado con normalidad su actividad este miércoles en la mañana después de que este pasado martes comenzara la jornada con el apuñalamiento en su entrada de un alumno de 13 años, que evoluciona favorablemente, por un compañero de 12 años, quien ha sido expulsado por "comportamiento muy grave" 29 días de este centro educativo.

Fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que en paralelo el municipio, de unos 7.400 habitantes, recupera también la normalidad después de la atención mediática que recibía este pasado martes a raíz de estos hechos, de cuya investigación se hacía cargo la Guardia Civil antes de dar cuenta de ellos a la Fiscalía de Menores partiendo de la base de que los niños con edades por debajo de los 14 años son inimputables.

En el ámbito escolar, la Inspección Educativa abría también una investigación, según detallaron este pasado martes fuentes consultadas en la Junta por Europa Press después de una agresión, que tenía lugar pasadas las 8,00 horas, y en la que precisaron que "el centro ha actuado con mucha rapidez trasladando al hospital al alumno herido", cuya vida no ha corrido peligro. Igualmente, está abierto el protocolo de acoso en el instituto.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibía llamada sobre las 8,20 horas del 061 dando cuenta de que un chico había sido herido con un cuchillo en el hombro, tras lo que el centro coordinador daba parte también a la Guardia Civil y a la Policía Local de Albuñol, que más tarde confirmaba que el niño había sido trasladado consciente desde el lugar de los hechos.

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, indicó este pasado martes que con las diligencias abiertas se trata de averiguar "qué es lo que ha motivado esa agresión", que la titular andaluza de Educación apuntaba que tuvo lugar a la entrada del centro, agregando que "hasta hace dos días esos niños eran amigos".

Por su parte, en un audio remitido a los medios, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, detalló que, en el marco de la investigación que sigue la Guardia Civil por los hechos, el menor de doce años, que fue trasladado al Hospital Santa Ana de Motril, tenía tres heridas "punzantes" en el hombro.