FAMP avanza en la identificación y transferencia de prácticas locales en el ámbito de los cuidados

Archivo - Ancianos en imagen de archivo. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado una nueva ronda de sesiones de los cuatro grupos de trabajo del Laboratorio de los Cuidados: Soledad no Deseada, Envejecimiento Activo y Empoderamiento, Corresponsabilidad en los Cuidados y Emprendimiento y Silver Economy para avanzar en la hoja de ruta de 2026 y poner en común prácticas impulsadas por entidades locales andaluzas. Las sesiones se han planteado como espacios de aprendizaje e intercambio orientados a identificar soluciones de interés, analizar sus posibilidades de adaptación a otros municipios y generar conocimiento compartido en torno a las políticas locales de cuidados.

En el ámbito de soledad no deseada, se abordaron la detección temprana, el acompañamiento personalizado, la coordinación institucional y la activación de redes comunitarias y vecinales. Las experiencias compartidas por las entidades participantes permitieron contrastar modelos desarrollados desde diferentes escalas, desde programas provinciales de apoyo a los municipios hasta mesas municipales de coordinación y redes locales que incorporan al tejido asociativo, el comercio de proximidad, los servicios sanitarios y el voluntariado. Entre las principales conclusiones destacó la necesidad de consolidar sistemas locales de detección y acompañamiento que conecten los servicios públicos con los recursos comunitarios, según ha señalado la federación en una nota de prensa.

Además, también se ha señalado la importancia de mantener estructuras estables de coordinación, compartir información entre agentes y evaluar los resultados para mejorar las intervenciones. En cuanto a envejecimiento activo y empoderamiento se presentaron prácticas relacionadas con la estimulación cognitiva, la autonomía personal, la participación social, la dinamización comunitaria y el reconocimiento de la experiencia y la contribución de las personas mayores. El intercambio puso de manifiesto el valor de combinar actividades presenciales con recursos que puedan utilizarse desde el domicilio, adaptar las iniciativas a las características de cada municipio y facilitar la participación de personas con diferentes capacidades y situaciones. Las entidades coincidieron en que el envejecimiento activo requiere políticas continuadas, accesibles y conectadas con la vida comunitaria.

Por otra parte, en Corresponsabilidad en los cuidados compartieron iniciativas de conciliación y respiro familiar, sensibilización sobre el reparto de los cuidados, parentalidad positiva, apoyo a personas cuidadoras, salud emocional y acompañamiento social vinculado a la vivienda. Las experiencias mostraron la diversidad de ámbitos que forman parte del sistema local de cuidados y la necesidad de coordinar políticas sociales, de igualdad, vivienda, salud y educación. Como principales aprendizajes se identificaron la importancia de diseñar servicios adaptados a las necesidades cotidianas de las familias, atender el bienestar de quienes cuidan e incorporar la corresponsabilidad tanto en la prestación de servicios como en la sensibilización y el cambio cultural.

Y finalmente, sobre Emprendimiento y Silver Economy se compartieron experiencias relacionadas con la formación y profesionalización del sector asistencial, la generación de empleo vinculado a la economía de los cuidados y la aplicación de la teleasistencia avanzada y la domótica para mejorar la autonomía y la seguridad en el hogar. El debate permitió analizar la Silver Economy como un ámbito de oportunidad para el desarrollo local, especialmente mediante la cualificación profesional, el apoyo a pymes y cooperativas y la incorporación de soluciones tecnológicas a los servicios de proximidad.

Por otro lado, también se ha destacado que la innovación tecnológica debe integrarse con el acompañamiento profesional, la coordinación de los servicios y la evaluación de sus efectos sobre la autonomía y la calidad de vida.

En la última parte de cada sesión, las entidades participantes han compartido los principales aprendizajes derivados de las prácticas, analizaron sus posibilidades de aplicación en otros municipios y abrieron caminos para su replicación y escalado.

En esta línea, el citado comunicado ha señalado que el trabajo colaborativo ha permitido debatir sobre barreras comunes, como la disponibilidad de financiación, la continuidad de los equipos, las diferencias de capacidad técnica entre municipios, la coordinación entre áreas y agentes o la necesidad de contar con sistemas de seguimiento y evaluación. Asimismo, se identificaron posibles respuestas, entre ellas el apoyo supramunicipal, la creación de alianzas estables, la adaptación de las prácticas a cada territorio, el intercambio de herramientas y la sistematización del conocimiento generado.

"Como conclusión transversal, las sesiones confirmaron el papel de los gobiernos locales como agentes esenciales para detectar necesidades, conectar recursos y desarrollar respuestas cercanas. También evidenciaron que muchas iniciativas pueden transferirse a otros territorios si se identifican con claridad sus componentes esenciales, los recursos necesarios y las condiciones que hacen posible su funcionamiento. Las prácticas compartidas servirán de base para la elaboración de una primera publicación de prácticas inspiradoras del Laboratorio de los Cuidados, dirigida a facilitar su conocimiento y aprovechamiento por parte de otras entidades locales andaluzas", ha concluido.