Fanny Rubio recibirá el 15 de octubre en Jaén el Premio de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija

Archivo - La escritora Fanny Rubio en una imagen de archivo. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

JAÉN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España (Sección Autónoma de Andalucía) entregará el próximo 15 de octubre en Jaén el XVIII Premio de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija a la escritora linarense Fanny Rubio.

De esta forma, reconocerá "una trayectoria ejemplar que aúna excelencia académica, creación literaria de calidad, compromiso con la difusión cultural y una influencia decisiva en el estudio y prestigio de las letras Españolas, con una proyección que trasciende el ámbito nacional".

En primer lugar, ha destacado que su labor académica como catedrática de Literatura Española en la Universidad Complutense de Madrid, junto con su experiencia docente en la Universidad de Granada y como 'maître de conférences' en la Universidad de Fez, "evidencia un compromiso continuado con la formación universitaria y la investigación humanística".

Además, su aportación a la creación literaria "resulta especialmente relevante", con "una obra narrativa sólida y reconocible, una trayectoria poética constante y una producción ensayística de gran rigor", según ha informado este miércoles la citada asociación.

Igualmente, como estudiosa de la poesía española contemporánea, Rubio ha contribuido de forma decisiva al conocimiento y difusión de este género mediante artículos especializados y colaboraciones en numerosas obras colectivas, además de una presencia activa en prensa y medios audiovisuales, lo que amplía el alcance social de la cultura literaria.

Finalmente --tanto por su servicio institucional y cultural, especialmente como directora del Instituto Cervantes de Roma (2006-2008), como por el reconocimiento recibido con la Encomienda de Isabel la Católica en 2009--, "su papel en la proyección internacional de la lengua y la cultura españolas ha quedado suficientemente subrayado, en sintonía con los valores humanistas y el espíritu que encarna en nuestra historia la figura de Elio Antonio de Nebrija".

Por todo ello, la asociación le ha otorgado el premio que lleva su nombre, en su décimo octava edición. Lo recibirá en un acto previsto a las 12,30 horas del 15 de octubre en el Aula de Cultura de la Diputación de Jaén.

Contará con la presencia del presidente de la Asociación Colegial de Escritores de Andalucía, Manuel Gahete, así como representantes de la Asociación Colegial de Escritores de España, de diversas administraciones y de la Fundación Unicaja, entidad patrocinadora del premio.

TRAYECTORIA

Fanny Rubio (Linares, Jaén, 1949) es catedrática emérita de Literatura en la Complutense de Madrid. Se licenció en Literatura Hispánica por esta misma universidad y se doctoró en Filología Románica por la de Granada en 1974. Dirigió el Instituto Cervantes en Roma (2006-2008), ejerció de 'maitre de conference' de la Universidad de Fez (1974-1976) y de profesora interina en UNED (1976-1978). Dirigió los cursos de verano de Humanidades de la UCM en El Escorial (1989-1992).

Ha tenido una participación continuada como asesora en programas culturales de TVE a partir de 1982: 'Tiempo de papel', 'Entrelíneas' y 'Esta es mi tierra'. Actualmente, coordina el volumen de la UCM-Comunidad de Madrid acerca del Grupo poético del 27.

Entre sus novelas destacan 'La sal del chocolate' (Seix Barral), 'La casa del halcón' (Planeta) y 'El dios dormido' (Alfaguara). En poesía, es autora de los libros 'Retracciones' (Endymion), 'Reverso' (Maillot Amarillo), 'Dresde' (Devenir) y '25 poemas' (Fundación Málaga).

A ellos se suman ensayos, como 'Baeza de Machado' (Fundación Lara), y libros de crítica, como 'Las revistas poéticas españolas' (Turner), 'La taranta minera' (Huso) y 'Poesía española contemporánea', en colaboración con José Luis Falcó (Alhambra). Finalmente, entre sus ediciones de libros cabe señalar 'Hijos de la ira', de Dámaso Alonso, o 'Antología de la poesía social', de Leopoldo de Luis.

En los últimos años, Rubio ha participado trabajos audiovisuales sobre Antonio Machado, Leopoldo de Luis, León Felipe y Gloria Fuertes, emitidos en el programa cultural de TVE 'Imprescindibles'. Es miembro del jurado al mejor libro del año de la Fundación Francisco Umbral y de los premios Tiflos de la ONCE, forma parte de la directiva del patronato de diferentes fundaciones internacionales y de la directiva del Círculo de Bellas Artes.

Ha obtenido, entre otros, el Premio de Poesía Joven Ciudad de Jaén, el Premio de Poesía de la Universidad Complutense, el premio Natural de Jaén que otorga la UJA, el reconocimiento en Linares del Lobby europeo de Mujeres, el premio Meridiana de la Junta de Andalucía, el premio Memoria y Dignidad en la Comunidad Valenciana, el Premio de Cultura de los diarios Jaén e Ideal y la Encomienda de Isabel la Católica por su labor internacional en Roma.