'Farrucos y Fernández. Navidad en familia' llenará el Palacio Erisana de Lucena (Córdoba) de flamenco navideño

LUCENA (CÓRDOBA), 10 (EUROPA PRESS)

La localidad cordobesa de Lucena recibe la nueva edición de 'Farrucos y Fernández. Navidad en familia', una de las celebraciones más esperadas del flamenco navideño, que llega con su gira 2025 al Palacio Erisana este viernes, 12 de diciembre, a las 21,00 horas. La saga presenta así un espectáculo familiar e intergeneracional, concebido para despertar emociones y recordar los valores que dan sentido a estas fechas: hospitalidad, generosidad y el placer de compartir.

Así lo ha indicado Green Cow Music en una nota en la que ha detallado que, como cada año, la propuesta "llega con dramaturgia y repertorio renovados, incluyendo villancicos de creación propia, que podrán disfrutar grandes y pequeños".

Bajo la dirección de Antonio Fernández Montoya 'Farru', el espectáculo invita al público a sumergirse en un mosaico de recuerdos y vivencias que forman parte del imaginario navideño del sur --con ecos que van de Triana a Jerusalén--, escenas domésticas, rituales familiares y ese modo tan particular de celebrar la vida alrededor del arte.

A través del cante, el baile, la guitarra y el compás, la obra construye un viaje emocional donde conviven nostalgia, ternura y alegría, en un escenario que se convierte en un hogar compartido por varias generaciones de artistas y amigos que acompañan a la familia. Con un mensaje centrado en la esperanza, la unión y la solidaridad, esta edición recupera el espíritu que ha convertido a Navidad en familia en un clásico de diciembre, que busca compartir una experiencia íntima: cómo una familia flamenca vive la Navidad, la celebra y transmite su legado de abuelos a padres e hijos.

En el escenario participarán diferentes generaciones de la saga junto a artistas que ya forman parte esencial del proyecto: al baile estarán Antonio Fernández 'Farru', Rosario Montoya 'Farruca' y Manuel Fernández 'Carpeta'; al teclado, José Fernández; a la guitarra, Álvaro Moreno; a la percusión, Manuel Lozano 'Lolo'; y al cante, Julia Moreno, Soleá Fernández, Mari Vizarraga, Pepe de Pura, Ezequiel Montoya 'Chanito', Juan Fernández, Estrella Fernández y Macarena Fernández. La narración correrá a cargo de Torombo (que también baila), Pilar Fernández y Rosa María Fernández, quienes conducirán al público a través del relato.