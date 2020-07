Feafes avisa que los "retrasos" en los pagos de la Junta ponen "en riesgo" a las asociaciones de salud mental

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Familiares y Personas con problemas de Salud Mental (Feafes) ha avisado este lunes que los "retrasos" durante "más de medio año" en la resolución y pago de la ayuda de más de un millón de euros por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía "ha puesto a las entidades al límite de su capacidad de supervivencia" y "en riesgo" de desaparecer.

Así lo advierte en una nota de prensa la organización, que hace un llamamiento a la sociedad para que tome conciencia de lo que supondría el cese de las actividades y prestación de servicios que realizan.

La federación ha mantenido varias reuniones en los últimos meses con las personas responsables de la Consejería para tratar de desbloquear la resolución de las ayudas que durante casi 30 años se han venido otorgando al movimiento asociativo de la salud mental para desarrollar los programas y servicios necesarios con los que poder atender a este colectivo especialmente vulnerable, más aún en estos tiempos de pandemia.

No obstante, "a fecha de hoy no hay aún respuesta", los límites de la salud mental "están siendo tensionados" y se necesita una reacción rápida. "La administración no puede perderse en burocracia ahora. Esto es una cuestión esencial, no hay salud sin salud mental", dice la presidenta de Feafes, Cristina González, a la par que confirma que son varias las reuniones que se han mantenido con la administración durante meses y "las soluciones no llegan".

Feafes Andalucía hace así un llamamiento urgente para requerir a la Junta de Andalucía un compromiso de solución inmediata que garantice la sostenibilidad del movimiento asociativo de la salud mental. "Tenemos que dejar de ser la hermana pobre del sistema de salud, a la salud mental se le debe dar la atención que merece", reitera la presidenta.

El movimiento asociativo denuncia el "retroceso" que este "retraso" de la administración supone para los procesos de recuperación de las personas y el abandono que significa para las familias, ya que "la capacidad de resistencia de las entidades se ha agotado y es imposible mantener la actividad sin el apoyo económico previsto".

Feafes recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comunicado recientemente que la salud mental ya no es un problema que afecte sólo a algunas personas, sino que llega a todo el conjunto de la sociedad y, pese a ello, ven "un retroceso en los derechos y logros alcanzados".