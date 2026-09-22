La Federación Andaluza de Caza celebra el rechazo del TSJA a la suspensión cautelar de la Orden de Predadores

Archivo - Ejemplar de tórtola europea. Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Caza ha informado de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado la solicitud de medida cautelar planteada el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España contra la Orden de Control de Predadores de Andalucía publicada el pasado 29 de diciembre de 2025 por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

La Federación Andaluza de Caza ha celebrado la suspensión cautelar de la Orden de Control de Predadores de Andalucía que solicitó el Gobierno Central, según ha informado en una nota. En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Sevilla ha acordado no suspender cautelarmente la aplicación de la Orden publicada el pasado 29 de diciembre de 2025 por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía mientras continúa la tramitación del recurso contencioso-administrativo presentado contra ella.

La Federación Andaluza de Caza ha valorado esta resolución como un paso importante en la defensa del marco regulador del control de predadores cinegéticos en Andalucía. No en vano, los cazadores andaluces consideran que "este recurso del Gobierno Central responde más a criterios ideológicos que a argumentos científicos, de gestión del medio natural o de utilidad para la conservación de este texto legal".

No obstante, la Federación Andaluza de Caza, que se personó en el procedimiento abierto ante el recurso presentado tanto por el Gobierno Central, como por Ecologistas en Acción Andalucía, ha subrayado que el auto se circunscribe a la medida cautelar y no supone todavía una resolución sobre el fondo del recurso contra la Orden, que continuará su tramitación ante el TSJA.