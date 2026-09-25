Junta destaca que el Plan Andalucía Actúa resuelve en Cádiz 2,8 millones en ayudas para compensar daños de la borrasca

Archivo - Daniel Sánchez, delegado de Empleo de la Junta en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha informado de que hasta la fecha se han concedido en la provincia 1.419 expedientes de las ayudas de la Consejería de Empleo enmarcadas en el Plan Andalucía Actúa, por un total de 2.835.600 euros.

En una nota, ha recordado que este programa se desarrolla a través de tres líneas de presupuesto que buscan favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo del tejido productivo en aquellas zonas gravemente afectadas por los fenómenos meteorológicos adversos de enero y febrero de este año.

Daniel Sánchez ha destacado "la rapidez y la agilidad" con la que se está tramitando esta convocatoria. En este sentido, ha señalado que cada solicitud requiere la comprobación de hasta 99 requisitos y el procedimiento está sujeto a fiscalización previa que añade mayores garantías.

"Toda la tramitación la realiza la Consejería de Empleo, sin que tenga ningún coste en términos de burocracia para las empresas y los autónomos, y esto es posible gracias a las medidas de simplificación administrativa que hemos impulsado desde el Gobierno de Andalucía", ha añadido.

Según el delegado territorial, desde que se inició la convocatoria de esta ayuda en el mes de abril, han sido muchos los autónomos y pymes que la han solicitado, habiendo sido concedidas en su mayoría entre los municipios de la Sierra de Cádiz, que fueron quienes más sufrieron las consecuencias del tren de borrascas.

Entre ellos, el más beneficiado, según ha apuntado, ha sido Ubrique, donde se han concedido un total de 290 expedientes con 580.000 euros liquidados, seguido por Olvera con 220 y 440.000 euros. Le siguen, entre otros, Prado del Rey con 188 expedientes y 376.000 euros concedidos, Vejer de la Frontera con 152 expedientes y 304.000 euros concedidos, y también Alcalá del Valle, El Bosque, Villamartín, y Grazalema, esta última con 86 expedientes resueltos y 169.000 euros concedidos a autónomos y pymes del municipio.

Finalmente, ha recordado que la línea 3 mantiene abierto su plazo de solicitud hasta el 5 de octubre y los beneficiarios son autónomos y pymes que no están en las zonas directamente afectadas (Anexo I de la convocatoria), pero que ya recibieron ayudas estatales por estos daños. La cuantía de la subvención oscila entre los 2.000 euros por cada autónomo, hasta los 3.500 euros por asalariado a tiempo completo de una pyme o de un autónomo. El máximo que puede recibir un beneficiario es de 35.000 euros.