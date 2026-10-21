Federación de Cofradías de Granada programa para el día de reflexión el traslado de los pasos de la muestra 'Kerygma'

Archivo - Procesión de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder en Granada. Archivo. - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

GRANADA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada ha programado para el próximo 28 de noviembre, coincidiendo con la jornada de reflexión previa a las elecciones generales, el traslado de los pasos e imágenes que integran la muestra de arte sacro 'Kerygma', siempre que no se produzca objeciones por parte de la Junta Electoral.

Esta exposición ha reunido por primera vez en la Catedral las obras más valiosas de la Semana Santa granadina y una vez concluida, a finales de noviembre, deberán regresar a sus respectivos templos. El pasado junio doce de estos pasos procesionaron desde sus iglesias para completar la exposición en la Catedral granadina con gran afluencia de público.

La federación ha programado que el regreso lo hagan el día 28, con salida a las 10,00 horas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan y que no se produzcan objeciones por parte la Junta Electoral, competente en materia de autorización de la ocupación de la vía pública durante el periodo electoral.

Así lo trasladó el presidente de la Real Federación de Hermandades y Cofradías este pasado martes por la noche en el pleno de Hermanos Mayores. De cara a la organización, se trabajará en la planificación de los recorridos y los montajes de las parihuelas, distribuidos por jornadas.

Asimismo, el comisario mantendrá reuniones con las hermandades implicadas para coordinar los distintos aspectos organizativos. En caso de que surgiera algún impedimento que imposibilitara su realización en la fecha inicialmente prevista, se contempla como alternativa el 5 de diciembre, aunque esta opción no constituye, por el momento, el escenario principal de trabajo de la federación.