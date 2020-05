Federación de Empresarios del Metal califica de "kamikaze" al Gobierno por su acuerdo para derogar la reforma laboral

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Empresarios del Metal, Fedeme, ha expresado este viernes por medio de un comunicado "su más absoluta decepción y estupor" ante el pacto entre los dos partidos del Gobierno, PSOE y Podemos, y EH-Bildu para derogar la reforma laboral. Fedeme ha sostenido que "no sale de su asombro y no comprende cómo los líderes de un país, en las lamentables circunstancias en las que nos encontramos, pueden concatenar tantos errores y decisiones sin sentido que no hacen más que corroborar la actitud kamikaze de este Gobierno y sus políticos".

Fedeme ha recordado en un comunicado que se trata de un pacto, que, en palabras de su propia ministra de Economía, Nadia Calviño, resulta "contraproducente y absurdo". "De consecuencias nefastas e incalculables, añadimos desde Fedeme, y que demuestra el poco valor que este Gobierno otorga al diálogo social y a sus agentes, patronales y sindicatos", ha sostenido esta Federación de Empresarios.

"Que la reforma laboral es mejorable, sí, pero no es precisamente el momento de echar más leña al fuego y avivar un debate que no haría más que aportar más inseguridad que la que ya tenemos en un momento en el que lo que realmente necesitan los trabajadores es certidumbre, y confianza, si no, que se lo pregunten a los 185.000 andaluces en ERTE que no han cobrado aún del SEPE. Y no olvidemos tampoco que gracias a la reforma laboral hemos llegado a donde hemos llegado, frenando la oleada de despidos producidas en la crisis de 2008 y propiciando la generación de puestos de trabajo desde 2014", ha argumentado el presidente de Fedeme, Francisco Javier Moreno Muruve.

"No se puede esperar mucho más de un Gobierno que ha demostrado tener un desconocimiento absoluto del tejido productivo de su país y que no ha sabido proteger en esta crisis a sectores claves como el turismo o la industria, siempre escudándose en las recomendaciones de un 'Comité de Expertos', que, con todos nuestros respetos, han resultado ser funcionarios ministeriales. Una mentira más de las muchas que nos han colado en estos últimos meses", ha proseguido afirmando el presidente de la Federación de Empresarios del Metal.

"Este 'desgobierno' ha tenido la osadía de tomar las riendas de un asunto que le viene grande, después de los numerosos toques de atención y tirones de oreja que se le vienen dando desde el comienzo de esta crisis sanitaria por su nefasta gestión, caracterizada por la improvisación normativa y la constante rectificación", ha sostenido Moreno Muruve.

"Ante este panorama los empresarios del Metal vemos como una única salida que desde Europa se nos intervenga antes de que este Gobierno nos termine hundiendo, acabando con cualquier opción de tener un futuro", ha concluido el presidente de Fedeme.