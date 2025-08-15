Federación de Fútbol Americano: la Junta toma las riendas con una gestora y convoca elecciones a partir de septiembre

SEVILLA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha decidido constituir una comisión gestora que tome las riendas de la Federación Andaluza de Fútbol Americano, así como ha creado una comisión electoral, con la idea de convocar elecciones en este órgano en 2025, que debió hacerlo en 2024, y por el relato que hace la Administración autonómica ignoró sus diferentes requerimientos en ese sentido durante el pasado año.

La Dirección General de Sistemas y Valores del Deporte de la Consejería de Cultura y Deporte acaba de publicar una resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), consultada por Europa Press, que indica la activación del calendario electoral se activará a partir del 1 de septiembre.

El Gobierno andaluz invoca en este sentido las competencias que le concede la Ley 5/2016 del Deporte de Andalucía y decide que haya "una intervención administrativa" frente a lo que llama "inacción de sus órganos de representación y gobierno en relación al proceso electoral del 2024".

La Junta esgrime que, ante "la excepcional situación de desamparo" de las entidades afiliadas a la Federación Andaluza y los deportistas, técnicos y jueces, la Comisión Gestora estará "asistida en su funcionamiento ordinario por la administración deportiva, a los efectos de velar por el cumplimiento de la normativa aplicable durante todo el proceso electoral".

Cada una de las comisiones la integrarán tres miembros titulares y otros dos suplentes. Las elecciones serán a doble vuelta, en caso de que ningún candidato obtenga mayoría absoluta. El vencedor será el candidato más votado y en caso de empate se repetirá la votación y de persistir la igualdad se procederá a un sorteo que realice la Mesa electoral.

El primer paso será establecer el censo electoral definitivo y a partir de ahí los integrantes de la Asamblea General. En esta resolución se indica que el censo electoral provisional lo integran 27 personas, distribuidos por estamentos. De esos 27 miembros, 9 son de clubes, cuatro de deportistas de fútbol americano, tres de fútbol flag, dos entrenadores y dos árbitros.

En el Anexo que publica en el BOJA incluye un censo electoral, sobre el que explica las dificultades para determinarlo y ante ello ha recurrido a las temporadas 2023-24 y 2022-23.

INTERCAMBIO DE COMUNICACIONES JUNTA-FEDERACIÓN DE FÚTBOL AMERICANO

En los antecedentes de su decisión la Administración autonómica describe el conjunto de sus comunicaciones con la Federación de Fútbol Americano acerca de la ausencia de la convocatoria de elecciones en 2024, que debió activar antes del 15 de septiembre, una vez que expiró el mandato del entonces presidente Ramón Izuel tras las elecciones de 2020.

"Con fecha 9 de septiembre de 2024 se envía un correo electrónico a la Federación Andaluza de Fútbol Americano en el que se le informa de que el siguiente día, 10 de septiembre de 2024, es el último día para convocar elecciones", precisa el relato que rubrica la directora general de Sistemas y Valores del Deporte, María de la O Rus Rufino.

A este siguieron otras comunicaciones el 1, donde instaba a que convocara de inmediato elecciones, y el 21 de octubre por cuanto "no se ha recibido ni la convocatoria ni la documentación referida al proceso electoral" y "se ha tenido conocimiento por el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía (TADA) de que han convocado elecciones".

El 22 de octubre de 2024 la Consejería recibe un correo electrónico de la Federación de Fútbol Americano donde le plantea que por "un error detectado en la convocatoria inicial de las elecciones no ha sido posible dar inicio formal al proceso electoral", circunstancia que obligaba a celebrar una Asamblea General Extraordinaria.

La Junta precisa que la siguiente comunicación es de 12 de noviembre y ahí la Federación Andaluza de Fútbol Americano aporta la documentación correspondiente a la convocatoria del proceso electoral, que la Administración le insta a revisar porque "el calendario como su convocatoria venían adaptadas a la fecha de 10 de septiembre".

Desde entonces "no hemos recibido más comunicación por parte de la Federación Andaluza de Fútbol Americano", sigue explicando la Junta de Andalucía, que precisa que es a través de las comunicaciones del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía la vía por la cual "hemos tenido conocimiento de que el proceso electoral se encuentra paralizado desde hace tiempo".

Relata la Junta "diversos contactos con la Federación", tanto telefónicos como por correo electrónico, el último de los cuales fue el 30 de abril, y que ya el 18 de junio denunció ante el Tribunal Administrativo del Deporte si "estos hechos por si fueran constitutivos de alguna infracción por parte del último presidente y de la actual Comisión Gestora" por cuanto se lamenta de que "oficialmente se desconoce cuál es la situación actual del proceso electoral, ya que la Federación no tienen habilitada una sección dedicada al proceso electoral en la página web oficial".

UNA DIRECTORA GENERAL QUE FUE JUGADORA DE RUGBY

Se da la circunstancia de que la directora general de Sistemas y Valores del Deporte, María de la O Rus Rufino, fue jugadora internacional de rugby, con una trayectoria de la que se reseña su participación en el primer mundial en Cardiff 1991, haber sido campeona de Europa en 1994 en el primer europeo femenino y su participación en tres campeonatos VI Naciones con la selección española y en el Mundial de Barcelona 2002.

Fue presidenta del club de rugby Las Cocodrilas, equipo femenino andaluz, según relata el currículum que publica la página web de la Consejería.