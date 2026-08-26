La Federación de Mayores pide a Moreno 18 medidas para paliar la "demora" en dependencia y el "déficit" de plazas

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SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que le reclama "soluciones inmediatas" a la situación que atraviesa la dependencia y el cuidado de los mayores andaluces. En concreto, la Federación plantea una batería de 18 medidas "concretas" para paliar la "excesiva demora asistencial", el déficit de 16.938 plazas públicas en residencias y la eliminación de la ratio mínima de Enfermería.

En una nota, la FOAM recuerda que las horas de ayuda a domicilio para la dependencia moderada (grado I) van de 20 a 37 horas mensuales. Sin embargo, los 84.910 beneficiarios en Andalucía reciben una media de "sólo 17,45 horas al mes". "Esta cifra no alcanza ni el techo máximo fijado por la norma ni el nuevo suelo legal mínimo", advierte la entidad.

En el caso del reconocimiento de la dependencia, la Federación reconoce que "Andalucía ha reducido su tiempo medio de tramitación a 424 días, 72 menos desde diciembre de 2025", pero "continúa siendo la segunda comunidad más lenta de España, superando en 2,36 veces el plazo legal de 180 días". Andalucía es la comunidad más poblada del país y su volumen de peticiones es muy superior al del resto de comunidades.

Sobre la cobertura de plazas públicas en residencias, la entidad objeta que existe un déficit de 16.938 plazas, "cifra superior a la totalidad de las 16.398 plazas privadas existentes en Andalucía a finales de 2024". La FOAM lamenta también que desde el 16 de agosto de este año, la Junta haya eliminado la ratio "específica" de Enfermería en las residencias.

"Al integrar al personal de Enfermería en un bloque técnico general, un centro puede cumplir legalmente la norma sin contratar a ninguna enfermera", apostilla. Por último, y en relación a la financiación, la FOAM asegura que para 2026 "se estima" que la aportación del Estado al sistema andaluz sea de 1.135 millones frente a los 1.840 millones de la aportación de la Junta.

Sobre esto, sin embargo, la entidad sostiene que los recursos autonómicos "se mantienen congelados" desde 2025 por lo que "el peso autonómico desciende del 70,5% al 61,8%. Por ello, "el incremento de fondos estatales elimina los argumentos de insuficiencia financiera de recursos" de forma que insta a la Junta a "elevar su aportación en 501,6 millones adicionales".