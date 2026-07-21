Felipe VI recibe este martes en la Zarzuela a Juanma Moreno tras su reelección como presidente de la Junta

Archivo - El Rey Felipe VI (c), junto al presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno (i), y el alcalde de Jaén, Julio Millán (d), durante su visita a Jaén. A 17 de marzo de 2026, en Jaén (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID/SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI recibirá en audiencia este martes en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras su reelección en el cargo.

Según informó la Casa Real, la audiencia tendrá lugar a las 11,30 horas y se enmarca en la ronda de encuentros del Rey con los presidentes autonómicos elegidos en el último ciclo electoral.

Juanma Moreno tomó posesión en el cargo el pasado 5 de julio para un tercer mandato como presidente de la Junta de Andalucía, después de ser investido por el Pleno del Parlamento autonómico con los votos de PP-A y Vox, formaciones que han cerrado un acuerdo de gobierno en esta XIII legislatura andaluza tras las elecciones del pasado 17 de mayo.

Esta será la tercera vez que el Rey reciba a Juanma Moreno tras su elección como presidente de la Junta. La primera vez fue en 2019, y la segunda, en 2022, año en que Moreno logró mayoría absoluta en las elecciones andaluzas.

El Rey llamó hace más de una semana a Juanma Moreno para expresarle su preocupación por el trágico incendio de Los Gallardos (Almería) y trasladarle sus condolencias por los fallecidos.