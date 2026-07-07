La Feria del Libro de Córdoba celebrará su 51ª edición del 23 de octubre al 1 de noviembre

Archivo - La Feria del Libro en Córdoba. - APLICO - Archivo

CÓRDOBA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito cosechado en la pasada edición de 2025, la Asociación de Papelerías y Librerías de Córdoba (Aplico) ha decidido mantener en otoño una de las citas literarias más importantes de la ciudad, la Feria del Libro, que este año celebrará su 51ª edición entre los días 23 de octubre y 1 de noviembre.

Según ha informado la asociación en una nota, para esta ocasión se está preparando un programa "diverso y selecto" que abarcará "todos los géneros literarios". Además, las actividades estarán dirigidas a todos los públicos, dedicando una especial atención a los lectores más jóvenes.

La edición de 2026 no solo mantiene su fecha otoñal, sino que también recupera la celebración del Día de San Rafael como el Sant Jordi cordobés apostando de nuevo por la fórmula 'Por San Rafael un libro y un pastel', tras la "arrolladora aceptación" del año pasado, donde los autores locales y el tradicional pastel cordobés volverán a tener un papel principal en esta festiva jornada.

El escritor Salvador Gutiérrez Solís repetirá al frente de la dirección literaria, mientras que la coordinación de las actividades infantiles correrá a cargo de Ana Ramos. La producción del evento estará de nuevo a cargo de la empresa Verbo Servicios Culturales.

En esta nueva convocatoria, el viaje --entendido como idea, concepto y símbolo más allá de lo puramente geográfico-- será el gran eje temático. A esto se sumarán novedosas iniciativas que se irán desvelando a lo largo de los próximos meses.

La página web oficial del evento 'www.ferialibrocordoba.es' ya tiene disponibles los formularios de inscripción para autores, editoriales y librerías que deseen participar. En cuanto a los requisitos de las propuestas, solo se admitirán títulos con ISBN que estén disponibles en los canales comerciales habituales. Además, las obras no deben haber sido presentadas previamente en Córdoba, no pueden ser autoediciones y deben haber sido publicadas a partir del 1 de septiembre de 2025.