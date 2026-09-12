Fernández alerta que los casos de violencia machista son "una realidad inaceptable" que obliga actuar "con contundencia"

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, en una reunión con los responsables de las unidades contra la violencia de género de las ocho subdelegaciones provinciales. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido una reunión con los responsables de las unidades contra la violencia de género de las ocho subdelegaciones provinciales, con el objetivo de analizar las "preocupantes cifras" en la comunidad y donde ha dejado claro que los casos de violencia machista "son una realidad inaceptable que nos obliga a actuar con contundencia", de ahí que este encuentro haya servido también para coordinar los preparativos del comité de crisis que se celebrará el próximo 16 de septiembre en la sede de la Delegación, presidida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

Durante el encuentro, Fernández ha mostrado su "postura firme" frente a esta "lacra" y ha remarcado "la urgencia de mantener un frente común y sin fisuras institucionales ante el repunte de crímenes, lejos de palabras vanas y discursos fungibles, que no van más allá", según ha informado el Gobierno en una nota.

"Cada crimen es un fracaso colectivo que exige soluciones inmediatas, no discursos", ha sentenciado el delegado, por lo que ha instado nuevamente a todas las administraciones, instituciones y partidos políticos "a centrar sus esfuerzos en la mejora y optimización de los recursos de protección existentes".

Para Fernández, "la situación exige una respuesta unánime del arco político y social", por lo que ha asegurado que desde "el Gobierno continuaremos adoptando las medidas necesarias, con amparo económico, para no dar ni un paso atrás y no permitiremos que se facilite retrocesos en la conquista de derechos y en la seguridad de las mujeres".

Asimismo, Fernández ha subrayado que intentar minimizar esta problemática en el debate público, con diez mujeres asesinadas en Andalucía, 36 en toda España en lo que va de año, es a su juicio "una irresponsabilidad política". Además, ha subrayado que se ha garantizado que "este gobierno progresista va a seguir trabajando con propuestas técnicas concretas para reforzar la prevención y protección de las mujeres".

"Quien no reconoce la realidad de la violencia de género trata a las mujeres como ciudadana de segunda. Y quien apoya, de cualquier manera, esos discursos negacionistas está sumándose a ese rechazo a la igualdad y a los derechos de la mujer", ha sentenciado.

A 30 de julio, según ha puesto de manifiesto, se contabilizaban en Andalucía un total de 27.885 casos activos, a los que, si se suman los 186.356 inactivos, la cifra se eleva a 215.370 casos totales y 187.552 víctimas en Andalucía desde 2007, según se extrae del último informe elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía correspondiente a dicho mes.

En cuanto al número de llamadas al teléfono 016, de atención a víctimas, familiares y entorno de casos de violencia machista, a cierre del mes de julio se han registrado 1.558 llamadas en Andalucía, lo que supone el 13,37% del total nacional, que se situó en las 11.652.

El teléfono 016 ofrece información general, asesoramiento jurídico y atención psicológica inmediata, 24 horas al día, siete días a la semana, por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres. Esta actuación también se realiza a través del WhatsApp 600 000 016 y del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es.

Tanto las llamadas al 016, como las consultas online a través del email 016- online@igualdad.gob.es o a través del canal del WhatsApp en el número 600 000 016 pueden servir de asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como el asesoramiento jurídico de 8:00h a 22:00 h todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

GEOLOCALIZACIÓN Y BOTÓN DE EMERGENCIAS

Respecto a otra de las herramientas de atención y protección con las que cuentan las víctimas, el servicio Atenpro, en el mes de julio había realizado 4.149 atenciones, un 7,7% más que en el mismo mes del año anterior, con una tasa de usuarias activas de 1.083,6 por millón de mujeres de 15 años en adelante, cifra por encima de la media nacional, que se sitúa en las 1008,4.

Mediante este dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia, las víctimas de violencia machista pueden ponerse en contacto para pedir ayuda.

Por otro lado, la evolución de las pulseras de alejamiento impuestas por los juzgados de Violencia de Género para el cumplimiento de orden de protección y de alejamiento experimentan un leve descenso del 0,9%, pasando de las 1.628 decretadas en julio de 2025 a las 1.643 de dicho mes en 2026.

En toda España el número de dispositivos conectados es de 4.388, por lo que Andalucía acumula el 37,44% de las pulseras de alejamiento activas en el marco nacional.

Desde que se introdujo, en marzo de 2019, el concepto de plurivictimizadores, que hace referencia a autores con más de una víctima para hacer un seguimiento pormenorizado de los casos, el Sistema Viogén incluye este dato en el informe y suma, actualizado a 3 de septiembre, 7.782 casos, que afectan a 7.550 víctimas e identifican a 7.027 autores.

La vulnerabilidad de la víctimas --ya sea por discapacidad, enfermedad grave física o psíquica por intentos o intención de suicidios-- también se introdujo como un factor a tener en cuenta en los casos de violencia machista. También a 3 de septiembre, Andalucía suma 788 víctimas, con 864 autores.

RED DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS

Desde la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía se trabaja diariamente por sumar los ayuntamientos a la tarea de la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

Para ello, se les ofrece la posibilidad de firmar convenios con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, con el objetivo de poner a parte de su Policía Local en la colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil para este cometido.

Andalucía tiene en este momento 294 municipios adscritos al Sistema VioGén, el 37,45% del total de los 785 municipios andaluces y el 34% sobre el total nacional, que ascienden a 863.