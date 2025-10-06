Fernández anima a las afectadas por fallo en los cribados de cáncer a denunciar para "conocer la dimensión" en Granada

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, en la ejecutiva de su formación. - PSOE DE GRANADA

GRANADA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, ha animado a las afectadas por el fallo de los cribados de cáncer de mama a denunciar sus casos para "conocer la dimensión real de este problema en la provincia" y ha trasladado su apoyo al considerar que lo ocurrido "es fruto de la devaluación de la sanidad pública".

Según ha informado la formación en una nota, Fernández ha censurado la respuesta "improvisada e inhumana de la Junta" y ha considerado que lo ocurrido "no ha sido un error, sino el colapso del sistema".

El secretario ha instado a la Junta a "asumir responsabilidades, reforzar la atención sanitaria y garantizar la seguridad de los programas de detección precoz", al mismo tiempo que ha señalado la necesidad de "crear una comisión de investigación en el Parlamento andaluz" ante esta "situación dolorosa".

Fernández, que ha informado que el PSOE presentará mociones para "conocer la verdad y adoptar medidas eficaces", ha señalado que la sanidad pública "está pagando las consecuencias de los recortes del PP" y del "grave deterioro que sufre con 93.000 personas de Granada en lista de espera.

El dirigente socialista ha reprobado "la privatización de Moreno Bonilla", que "solo ha traído retrasos y problemas en la atención sanitaria". En este sentido, Fernández ha considerado que "Andalucía tiene los peores datos estadísticos en materia sanitaria de España" y que Granada "no está al margen" de esta tendencia.

"Pese al desvío de millones del PP a la privada, las listas de espera siguen creciendo", ha denunciado el secretario, que ha apuntado que "hay 1.839 personas más en el último año esperando a ser operadas y el tiempo de espera para ser intervenidos ha aumentado en catorce días".

El dirigente socialista ha lamentado esta "triste" realidad y ha hecho un llamamiento para defender una red sanitaria en la provincia "fuerte y de proximidad, que responda a las necesidades de la gente con independencia de los recursos que tenga y de donde viva".

UNA REALIDAD "CADA VEZ MÁS PREOCUPANTE"

El secretario general del PSOE provincial ha advertido de que la realidad sanitaria en Granada es "cada vez más preocupante, con centros de salud y hospitales saturados y con falta de especialistas en zonas rurales".

Al hilo, ha criticado la visita de la consejera de Salud a Granada el pasado viernes a la Escuela Andaluza de Salud Pública, un "centro desmantelado" por el Partido Popular, a la vez que ha afeado que "no tuvo un solo gesto de empatía hacia las mujeres afectadas ni explicó el alcance del fallo en los cribados en la provincia".

"Es incomprensible que la consejera optara por las fotos junto al delegado de la Junta en Granada, Antonio Granados, o el presidente del PP en Granada, Francisco Rodríguez, entre otros, y guardara silencio en lugar de dar la cara y acompañar a las afectadas", ha agregado.

Finalmente, el dirigente socialista ha lamentado que Granada sea "una de las provincias más olvidadas por el Gobierno andaluz" y ha recordado que la defensa de los servicios públicos es "uno de los pilares fundamentales y una seña de identidad del proyecto socialista".