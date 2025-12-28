Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"

Reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en Mar-a-Lago, a 28 de diciembre de 2025 - Europa Press/Contacto/Hu Yousong

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de EEUU y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, han coincidido este sábado al término de su reunión en Florida (EEUU) que un posible acuerdo para terminar con la guerra con Rusia está "muy cerca" aunque el mandatario norteamericano ha reconocido que todavía quedan "uno o dos asuntos muy espinosos por tratar".

"Hemos tratado un 95 por ciento de las cuestiones, aunque no me gusta hablar de porcentajes", ha manifestado Trump al comienzo de su comparecencia conjunta ante los medios. "A mí me parece", ha insistido en otro momento de la comparecencia, "que estamos mucho más cerca que nunca en lo que concierne a ambas partes".

Trump y Zelenski han mantenido una reunión de dos horas de duración en la residencia del presidente estadounidense en Palm Beach que ha estado caracterizada por la celebración de una videollamada con los principales líderes europeos, comenzando por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido, Fredrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer.

En la videoconferencia, ha explicado después el primer ministro finlandés, Alexander Stubb, también presente en la conferencia, todos discutieron "pasos concretos para terminar la guerra y avanzar hacia una paz justa y duradera", sin dar más detalles.

De vuelta a la conversación entre Trump y Zelenski, el presidente ucraniano ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de efectuar un plebiscito para que los ucranianos tengan la última palabra sobre un posible acuerdo con Rusia que comprendería la admisión definitiva de que ha perdido los territorios conquistados por Rusia, pero esta vez ha matizado que se trata solo de una opción a contemplar.

Zelenski ha indicado no obstante que el pueblo o el Parlamento ucraniano deberán tener voz si el plan se vuelve "excesivamente difícil" de digerir. "Nuestra sociedad tiene que votar porque es nuestra tierra. No pertenece a una persona. Es una tierra que pertenece a las generaciones", ha manifestado el presidente ucraniano.

Trump, por último, ha terminado avisando de que la paz es necesaria de forma inmediata y las próximas semanas de conversaciones a nivel de delegaciones serán absolutamente claves. "Porque si al final no conseguimos que sucedan cosas, la gente seguirá luchando y seguirá muriendo, y no queremos que eso ocurra", ha manifestado.