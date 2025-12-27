Serbia anuncia la inauguración de su primera fábrica de drones a gran escala a principios de abril de 2026

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, presenta las obras de la futura sede del Estado Mayor en Belgrado - ALEKSANDAR VUCIC / FACEBOOK

MADRID 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha anunciado este sábado que el país inaugurará a finales de marzo o principios de abril de 2026, como muy tarde, su primera gran fábrica de drones a gran escala para aumentar la dotación de las Fuerzas Armadas de Serbia, especialmente las tres principales fuerzas especiales.

"Estamos invirtiendo mucho y les sorprendería saber cuántos vehículos aéreos no tripulados tenemos actualmente en nuestros arsenales, incluyendo esos que llaman 'drones kamikaze' y algunos otros", ha manifestado durante la ceremonia de la colocación de la primera piedra de la futura sede del Estado Mayor en el barrio de Banjica, en Belgrado.

Así pues, "a finales de marzo o principios de abril a más tardar, espero la apertura de la primera gran fábrica de drones en nuestro país, y me enorgullece señalar que serán drones altamente sofisticados", ha manifestado el presidente de Serbia.

Vucic, al tiempo que ha defendido la importancia de "proteger la paz", también ha manifestado que el Estado serbio "debe permanecer vigilante y fuerte" en un mundo donde los "cambios se están produciendo a una velocidad vertiginosa", en especial para un país que está negociando su adhesión a la Unión Europea mientras mantiene una enorme afinidad con Rusia.

"Preservaremos la paz, y la paz se preserva con nuestra fuerza. Solo podremos preservar la paz si nuestro Ejército y sistema de defensa son aún más fuertes y poderosos. Por eso, seguiremos armándonos a fondo y construyendo una industria militar nacional", ha manifestado en su discurso ceremonial, publicado en su página de Facebook.