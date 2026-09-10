Fernández anima a pequeños municipios a participar en la elaboración de las bases de ayudas para protegerse de incendios

Bomberos trabajan en la extinición de un incendio. Imagen de archivo - 112 CANTABRIA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha animado a los municipios andaluces a participar en la consulta pública abierta este jueves por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) previa a la elaboración de una orden ministerial que establecerá las bases reguladoras para la concesión de ayudas del paquete de 20 millones de euros orientadas a reforzar la capacidad económica y técnica de los pequeños municipios y a mejorar su preparación y respuesta ante emergencias provocadas por incendios forestales.

Según ha detallado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en una nota, los interesados podrán hacer sus propuestas hasta el 25 de septiembre. Este paso responde al anuncio realizado por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en el Congreso, donde avanzó el lanzamiento de un paquete de ayudas de 20 millones de euros para que los pequeños municipios mejoren su preparación y su respuesta frente a emergencias provocadas por incendios forestales.

"Hemos abierto el proceso para ayudar a los pequeños municipios a elaborar, actualizar o implementar sus planes de actuación municipal contra incendios forestales", ha señalado. "Hablamos de la elaboración de planes, pero también de actuaciones concretas, como la apertura y mantenimiento de vías de acceso y evacuación en las zonas forestales próximas a los pueblos, la creación y mantenimiento de puntos de agua e infraestructuras de apoyo a la extinción, o la señalización de rutas de evacuación", ha detallado.

De este modo, el cambio climático, la despoblación, la dispersión de los núcleos de población y el crecimiento de la interfaz urbano-forestal incrementan cada año la vulnerabilidad de muchos municipios del medio rural, que en numerosos casos disponen de recursos técnicos y económicos limitados para afrontar estas situaciones.

Con estas subvenciones, el Miteco busca apoyar la financiación de planes de actuación municipal en los consistorios que todavía no dispongan de ellos, la actualización de planes existentes cuando resulte necesaria su revisión, y el apoyo a la implantación de actuaciones concretas previstas en planes ya vigentes.

Asimismo, las subvenciones para reforzar la protección de los pequeños municipios se plantean como una contribución concreta y ejecutable a ese propósito, que refuerza la respuesta local y se alinea con la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico. Además, "los municipios más despoblados suelen ser también los más expuestos al riesgo y los que cuentan con menos medios para afrontarlo".

La línea de ayudas se enmarca en un contexto que demanda una creciente coordinación institucional frente a los incendios forestales. El verano de 2026 ha dejado cifras que sitúan a España ante uno de los peores años de su historia reciente en superficie calcinada, lo que ha llevado al Gobierno a reiterar su llamamiento a un gran Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática.