Fernández cifra en 180 millones la financiación del Gobierno a la conservación del patrimonio histórico en Andalucía

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo central ha destinado desde 2018 más de 180 millones de euros a financiar actuaciones de rehabilitación, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico andaluz a través de diferentes programas, según ha informado este martes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Entre estos programas se encuentra el '2% Cultural', línea a la que se acogen las obras de rehabilitación de la torre de la catedral de Granada que comprende actuaciones de conservación, protección y reorganización de espacios, que están en desarrollo y que este martes ha visitado Pedro Fernández, acompañado del deán de la catedral, Eduardo García y el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, junto a responsables de la dirección de obra.

Fernández ha explicado que "desde hace siete años el Gobierno está promoviendo una serie de programas de financiación para conservar nuestro patrimonio monumental", entre los que ha destacado los 121 millones de euros del 2% Cultural, 42,9 millones de euros para la mejora de patrimonio histórico con fin turístico, 8,5 millones destinados a la rehabilitación de paradores y 9 más para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad en Andalucía -Córdoba, Úbeda y Baeza-- , lo que suma 181 millones, de los que la provincia de Granada es una de las más beneficiadas hasta la fecha, con 30,5".

En su opinión, la actuación en la torre de la catedral de Granada "puede servir de ejemplo para que las entidades locales andaluzas presenten sus proyectos a la próxima convocatoria del 2% Cultural, que se abrirá antes de que finalice este año con una dotación económica de 80 millones de euros".

"Garantizar la conservación y el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico andaluz no solo conlleva el mantenimiento vivo de nuestra historia, sino que, además, durante el proceso de obras se crea empleo y regeneran los entornos y, al finalizar, estos espacios se convierten en un atractivo más para el turismo", ha argumentado.

Es el caso de la torre de la catedral, donde los trabajos, acogidos al 2% Cultural y con una inversión de 2,4 millones --1,8 financiados por el Gobierno--, se centran en tareas para garantizar la conservación del monumento, tales como el tratamiento y limpieza de las superficies, la reintegración de elementos de las cornisas y otros elementos constructivos que fueron rehabilitados en épocas anteriores y que presentaban deterioro.

También, la rehabilitación de las vidrieras del cubo inferior; la protección de la torre frente a los agentes ambientales como la contaminación, la meteorología, los animales y plantas; la reorganización de espacios y la creación de otros nuevos, "que han permitido además la habilitación de un espacio de la estructura como mirador panorámico a 56 metros de altura, "lo que supondrá poner en servicio un nuevo un atractivo turístico más para la ciudad", ha afirmado.

La dirección de la intervención ha detallado que una de las actuaciones principales se ha centrado en la cubierta, en la que ha sido necesario un nuevo forjado sobre el que se ha construido una nueva cubierta visitable y habilitada como mirador.

Las obras, que comenzaron en junio de 2024 y cuentan con un plazo de finalización en junio de 2026, se centran actualmente en las cubiertas para evitar humedades, en las fachadas para frenar el deterioro, en el interior de la torre, el tratamiento de conservación de las campañas y la renovación de las instalaciones para hacerlas más eficientes y seguras.